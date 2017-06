Ana Morgade denuncia el acoso a su familia: «Dejadles en paz»

La colaboradora de «Zapeando» y «El Hormiguero», Ana Morgade, ha denunciado en su cuenta oficial de Instagram el aparente acoso que está sufriendo su familia. Para ello, ha publicado una imagen de un cuaderno con el siguiente texto en rojo: «De los creadores de 'No me robes fotos' y 'No me digas cómo manejar mis redes', llega a sus pantallas... 'Dejad en paz a mi familia'», comenzaba.

«Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Ni mi familia, ni mis amigos. No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune. Por ningún motivo. Me sorprende tener que explicar esto, me entristece tener que pedirlo», añadía.

De los creadores de #NoMeRobesFotos y #NoMeDigasCómoManejarMisRedes llega a sus pantallas... #DejadEnPazAMiFamilia . Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Ni mi familia, ni mis amigos. No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune. Por ningún motivo. Me sorprende tener que explicar esto, me entristece tener que pedirlo. Una publicación compartida de Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 6:52 PDT

Sin embargo, parece que el alcance que ha tenido dicha publicación, le ha parecido desmedido a Morgade ya que apenas dos días después añadía otra publicación. La escena era similar: una libreta blanca y un texto escrito a mano esta vez en color verde– que decía: «Hola, webs sensacionalistas. Les saluda una persona que no sufre acoso. Un beso fuerte fuerte fuerte».