Morder la mano que te da de comer: famosos que critican el programa en el que trabajan

16/10/2017 a las 02:44 Actualizado 16/10/2017 a las 02:44

El actor Fernando Tejero, conocido por su papel en La que se avecina y participante en la primera edición de Master Chef sorprendió la semana pasada con unas contundentes declaraciones sobre el programa de cocina. «Está hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa ahí es mentira», declaró en una entrevista para Cadena Ser. Parece que en el mundo del famoseo no rige el axioma de «no morder la mano que te da de comer», pues Tejero no es el primero en volverse contra un programa en el que

apareció, con más o menos razones.

Uno de los espacios más vapuleados por sus participantes es El Hormiguero. El programa de Pablo Motos ha sido criticado por personajes muy diferentes y causas muy variadas. Uno de los invitados que más se molestó con Motos fue Jesse Eisenberg, que hizo de Mark Zuckerberg en La red social, de David Fincher. En 2010 aceptó ser entrevistado en El Hormiguero para promocionar la película, y poco después acusó al programa de «estar diseñado para humillar al invitado americano». La lista de molestos con el programa es larga: Charlize Theron, Mercedes Milá...

Otro de los programas que ha sido duramente criticado por sus concursantes ha sido Gran Hermano. Hace apenas un mes, Cristian Moreira, un concursante de 23 años, colgó en Instagram un vídeo en el que denunciaba el carácter fraudulento del programa: «Es una puta mierda, todos los concursantes están contratados desde fuera».

Aritz, exconcursante del reality, también fue contundente en sus comentarios sobre los directivos del espacio. «Os animo a apagar la tele y dejar que el programa se hunda», llegó a decir el exconcursante. «Mercedes Milá no se limitaba a leer el cue, que es lo que hace "El Golosina", que es por lo que no me gusta su trabajo. Ella se mojaba. "El Golosina" se está cargando la esencia de "Gran Hermano"», manifestó el exconcursante vasco respecto al papel de Jorge Javier Vázquez al frente del programa. Y no se quedó ahí: «En "GH" se cobra una mierda, cobras más en un McDonald o un Burger King. Me parece indignante que los colaboradores cobren más que las personas que participan y entran en la casa y que dan trabajo a esos que se sientan para que hablen de ellos».

Tampoco Operación Triunfo se ha librado de críticas de semejante tenor. No han sido pocos los exconcursantes que, tras salir de la Academia, han tenido duras palabras para el formato. Vega, de la segunda edición del programa, fue clara en una entrevista hace unos años acerca de la etiqueta de triunfito: «Esa palabra me parece despectiva, sigo sin entenderla diez años después. Quizás los medios se esfuerzan más en repetirlo que el público, nadie me llama 'extriunfita'».

Naím Thomas fue el primer triunfito en atreverse a alzar la voz contra el programa que le había dado la fama. En una entrevista televisiva, al ser preguntado si se arrepentía de haber participado en el programa respondió que «en parte sí. Me dieron fama, cambiaron fama por dinero, porque ellos también sacaron un beneficio enorme. Pero mi imagen salió totalmente quemada».