Mónica Pont, entre lágrimas: «Si Cataluña se independiza, pierdo a mi hijo del todo»

22/10/2017 a las 16:48 Actualizado 22/10/2017 a las 16:48

La modelo y actriz Mónica Pont acudió este fin de semana a Sábado Deluxe para hablar sobre la difícil situación que vive con el padre de su hijo, que le dificulta la custodia del pequeño. Un panorama desolador para la catalana, que ve cómo todo se complica más con las ínfulas secesionistas de Puigdemont, pues contribuirían a poner más distancia entre su vástago y ella.

Un panorama que ha devastado a la catalana, que ve peligrar la relación con su hijo si Cataluña se independiza. «No quiero que se proclame la independencia en la comunidad Cataluña porque entonces sí que pierdo a mi hijo del todo, porque mi hijo pasará a ser catalán, no será español», reconoció ante Jorge Javier Vázquez, entre lágrimas.

Pont acusó a su exmarido de manipular al pequeño, asegurando que le inculca que ella no tiene la potestad de decidir nada en su vida. «Mi exmarido le ha dicho a nuestro hijo que no tengo ni voz ni voto en su vida», explicó la actriz, comentando que los motivos que le han llevado al plató del programa de Telecinco no son «una obsesión», sino un acto desesperado por no perder a su hijo. Por tanto, se ha dirigido a su expareja en directo para advertirle a Javier Sagregra, con quien se casó en 2002: «Si quieres que se me quite la obsesión, devuélvemelo».