Mila Ximénez enseña su nueva cara en una revista antes que en el «Sálvame»

El pasado 3 de mayo se anunció la baja temporal televisiva de la colaboradora de «Sálvame», Mila Ximénez, para someterse a una operación de cirugia estética y tener un nuevo cambio de look más rejuvenecido. La periodista ha elegido la revista Lecturas para enseñar a todos sus seguidores su nuevo rostro, incluso antes que el propio programa en el que participa. Aunque se espera que acuda pronto a «Sálvame» para hablar sobre este nuevo paso en su vida.

El pasado 6 de mayo, Mila Ximénez salía del hospital cubriéndose la cara para no mostrar su cambio tan pronto. En ese momento, la colaboradora llegó a confesar que se sentía feliz. «He hecho lo que quería hacer. No quería irme a negro en mi vida porque no me estaban gustando cosas que veía en mí», destacó.

Era el 21 de mayo cuando la colaboradora contaba en «Sálvame Deluxe» que tenía en torno a 400 puntos de sutura, pero «ni los ves, ni los tocas». Además, explicó que le daba «mucho pavor la expectación que se ha creado. Estoy contenta, me he puesto en las mejores manos. No me veo nada diferente, que es lo bueno».

Son muchos los seguidores que esperan su aparición en el programa para conocer todos los detalles pero, hasta entonces, en la publicación de la revista se detalla parte del proceso: «Me han recogido la cara, me han quitado piel de los ojos y me han hecho el cuello nuevo».