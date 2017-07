Mikel LÃ³pez Iturriaga, Â«El ComidistaÂ»: Â«ArguiÃ±ano es el dios de la cocina televisiva, tiene un poder hipnotizadorÂ»

Mikel López Iturriaga, «El Comidista», llega este miércoles a La Sexta tras seis años triunfando en internet gracias a sus trucos de cocina, secretos y análisis de los alimentos que comemos. Un salto, desde la Red a la televisión, que promete ser educativo y divertido: «No queremos ser demasiado palizas con las recomendaciones», dice Iturriaga a ABC, cuya receta es un programa «apto para todos los públicos y con información práctica».

-¿Qué tiene “El comidista” que lo diferencia de otros espacios gastronómicos?

-En la actualidad hay muchos formatos de temática gastronómica: concursos, recetas, curiosidades, rutas... Nosotros somos un magazin informativo en el que hablamos de la comida, con mucho humor, riguroso, con guiños a la cultura Pop y a la actualidad...Pero sin ser demasiado palizas con las recomendaciones y apto para todos los públicos y con información práctica.

-¿Su objetivo?

-Hacer que se enganche al programa hasta aquellos a los que no les gusta la cocina. Que alguien que no tiene ni idea de cocinar me diga que le he sido útil haciendo, por ejemplo, un gazpacho... me pongo inflado como un pavo real y extiendo todas las plumas. Decirme que soy útil es mi mejor halago.

-¿Porque no hay que perdérselo?

-Somos diferentes y divertidos. Vamos a tratar de arrojar luz a diferentes tópicos y prejuicios sobre todo lo que rodea al mundo de la Gastronomía, pero como le digo desde un punto de vista diferente: recetas fáciles, trucos de cocina, algo de historia y mostraremos lugares culinarios de interés... pero con mucho sentido del humor. Además contaremos con la presencia de invitados como Ferran Adrià o Andoni Luis Aduriz que me van a poner en más de un aprieto.

-¿A qué cree que es debido el boom de los programas de cocina?

-En los últimos 20 años hemos vivido un momento dulce. El Bulli y otros cocineros con una calidad extraordinaria y que han despertado la curiosidad mediática. Hubo un tiempo en el que cocina y comida se veía como de segunda división, pero de repente mucha gente lo ha descubierto y los sabores, el gusto y la afición, gracias en parte a la televisión que se ha hecho eco de esta afición, ha conseguido que el gusto por los fogones pase de la cocina al salón de nuestros hogares.

-Del libro al cine, del cine a la televisión y viceversa, y ahora de Internet a la televisión ¿Es una evolución natural del entretenimiento audiovisual?

-En mi caso todo ha sido una sucesión de casualidades. No ha sido nada premeditado. Todo ha ido surgiendo a su tiempo y a mi gusto. En la web está mi programa y con él me siento muy a gusto. No he recorrido las cadenas para ofrecer el formato, simplemente Mario López, director de antena de La Sexta, me lo propuso, me pareció una buena idea y lo acepté.

-¿Es un programa para el verano?

-Por ahora si; pero todo depende de cómo funcione para que sigamos después. Este es un buen momento para su emisión, la audiencia está más relajada y pueden dedicarse más al mundo de la cocina.

-¿Tiene algún ídolo entre los fogones televisivos?

-No es porque esté en La Sexta, pero uno de mis favoritos es Alberto Chicote. Es un personaje televisivo brutal. Tiene un punto borde; pero al mismo tiempo es tierno y entrañable...

-¿Y Karlos Arguiñano?

-Es el dios de la cocina televisiva, ha enseñado a media España a cocinar. Tiene un poder hipnotizador. También está Pepe Rodríguez que como Chicote tiene esa mezcla entre borde y cariñoso y también está Dabiz Muñoz es más moderno; pero también me gusta

-¿Tiene un plato favorito?

-Pochas a la riojana con su chorizo. Soy medio riojano ya que mi padre era de aquella tierra. Es un plato que me recuerda y me devuelve a mi infancia.

-Desde el punto de vista gastronómico, ¿qué necesita la vida, más pimienta o más sal?

-Creo que de pimienta andamos sobrados. No hay que olvidar que vivimos unos tiempos en los que hay mucha gente cabreada y tienen motivos. La sal en las comidas la justa; pero en la vida nunca sobra y además somos un país con mucho salero.