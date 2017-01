Mercedes Milá, la popular presentadora vinculada a Mediaset, visitó este jueves «El Hormiguero». La periodista llegó dispuesta a repartir estopa y a ser tan clara como lo es habitualmente.

En su desembarco en el plató del programa, pidió a Motos que no le diera dos besos. «A mí no me gustan los besos, eso se acabó. Este es el año del abrazo del corazón», dijo para fundirse en un sentido abrazo con su anfitrión.

Después, Milá se sentó en la mesa para charlar con Motos de su programa en Be Mad, el canal de Mediaset, aunque el total desconocimiento del presentador de «El Hormiguero» sobre la emisión del espacio «Convénzeme», que presenta su invitada, sacó de quicio a la periodisa: «No me hagas la entrevista de eso, que no tienes ni puta idea», dijo sincera.

«Gran Hermano», el programa de su vida

Tras comentar algunos detalles de su programa de libros en el programa de Mediaset, Pablo Motos consiguió llegar a hacer la pregunta que estaba deseando realizar desde el inicio del programa: «¿Por qué ya no haces Gran Hermano?» La periodistas aseguró que «tras 16 años llegó el momento de hacer otras cosas. Me dijeron que no me podía ir y les dije que si me hacían una oferta bonita me quedaba». Para que quedara más claro, Motos se atrevió a preguntar: «¿Pediste más dinero?» y Milá respondió «pedí más dinero, incluso recibir ingresos por la publicidad, algo que nunca había hecho. Además, poder tener un espacio más social. Al final, no llegamos a un acuerdo».

Pero, «¿volverás?» quiso saber el presentador de El Hormiguero». «Esos 16 años en Gran Hermano acabaron con mi salud. Los dos últimos GH los hice en condiciones físicas y psíquicas muy malas. El público no se dio cuenta», confesó Mercedes Milá que explicó que para «hacer GH tienes que tener pasión y ver el 24 horas. Duermes poco y ese es el problema».

Consciente de los rumores que indican que la relación entre Mercedes Milá y su sucesor en Gran Hermano, Jorge Javier Vázquez, no es muy buena, Motos preguntó: ¿Has leído el último libro de Jorge JAvier? y su invitada explicó: No, pero he ido a verle al teatro. Ha hecho GH y ha seguido de gira con la obra de teatro, tiene mucho valor lo que ha hecho. Jorge Javier es una persona con una capacidad de trabajo que yo no tengo".

Tras su entrevista con Motos, Mercedes sometió al test de Trancas y Barrancas, ayudó a Dani Rovira con su sección para perros sin hogar y jugó con El Monaguillo y sus inventos asiáticos.