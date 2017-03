Mercedes Milá ataca a un bioquímico en el «Chester» de Risto: «Lo primero que te digo es que adelgaces porque estás gordo»

Las redes sociales han salido en defensa de José Miguel Mulet, bioquímico español que ayer acudió al programa de Risto Mejide «Chester in love» para desmentir los mitos del libro «La Enzima Prodigiosa», de Hiromi Shinya. En el plató se encontró con Mercedes Milá, acérrima defensora de la «enzima» y que no dudó en atacar en lo personal al científico al quedarse sin argumentos para defender sus teorías: «Lo primero que te digo es que adelgaces porque estás gordo».

El bioquímico seguía tratando de explicar el funcionamiento del organismo («No existen las enzimas prodigiosas») mientras dejaba claro que hay que buscar la información correcta y acudir a profesionales. La presentadora seguía en sus trece. Finalmente, Mulet caía en la falacia para ponerse al nivel de Milá: «¿Te imaginas que yo pusiera en duda tu opinión por ser mujer, negra u homosexual? Estás haciendo lo mismo por mi cuerpo». A lo que ella respondió que eso «era una soberana tontería».

Las polémicas declaraciones de la periodista en el programa de Risto no se quedaron ahí. Durante la entrevista, Milá confesó su afición a cierto tipo de drogas, afirmando que «le encantaban los porros» y que se había «fumado muchísimos» en su vida, de «hachís y de marihuana», hasta que un día le sentó mal «un canuto» y se «quería morir». «Yo no vi cómo lo hacían, debió meter muchísimo (...) yo le di dos caladas y me fui, y cuando me iba dije: '¡Uh! No voy a poder ni llegar a la cocina'», explicó. «Tanto es así que me fui directa al lavabo y me desmayé, y ahí me quedé hasta que al cabo de una hora, que veían que yo no salía, vinieron a ver qué pasaba», añadió a continuación. «Jamás he vuelto a darle una calada a un porro», concluyó.