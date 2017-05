«Te voy a matar» y otros momentos bochornosos de «El Chiringuito de Jugones»

La tensión del Barça - Atlético de Madrid en el partido de Copa del Rey tuvo su extensión en el programa de Atresmedia. Roncero veía justa la roja a Sergi Roberto y recriminó un gol mal anulado de Griezmann. Lobo Carrasco se mostró en contra y afirmó: «Yo solo contestaré ante mi abogado y ante Petón, porque los del Madrid creo que no van a estar en la final, me parece».

Las palabras del ex futbolista culé encendieron a Tomás Roncero, que decidió abandonar el plató: .«Si se pone chulo yo me voy. Yo soy un señor», decía el periodista. «Cómo que éste que no hable. ¿Lo decides tú? ¿Das los carnets de tertuliano? Si quieres, no veo la final de Copa para que no te sientas ofendido», reprochó el tertuliano. Poco después, Roncero decidió volver al estudio «porque me pagan por estar ahí».