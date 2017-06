«Masterchef» muestra uno de los momentos más esperados: el beso entre Miri y Jorge

Laila ha dicho adiós en el noveno programa de «MasterChef». Una de las aspirantes más fuertes, además de una de las favoritas para ganar el programa, ha pasado por la peor noche de su vida. En la primera prueba del programa los aspirantes tenían que elaborar un desayuno americano y la murciana no pudo presentar a los jueces su café después de que Nathan se lo hubiera «robado». «El que parte y reparte... ya se sabe», destacó Nathan, a lo que Laila, que quiso quitar hierro a la situación, lo dejó pasar a sabiendas de que el jurado sí se había dado cuenta de lo sucedido con el «robo» del café.

En la prueba de exteriores, la constante exposición al sol y el calor de los fogones provocaron que la modelo se comenzara a sentir muy mal. «Necesito agua, me estoy mareando», se quejó la concursante a sus compañeros de equipo, quienes tuvieron que ayudarla a levantarse y acompañarla a que la viera el médico. Una escena que se quedó solo en un susto. «Me han empezado a flojear las piernas, me ha empezado a dar todo vueltas. Me ha podido el calor y he sufrido una lipotimia», explicó Layla al volver a las cocinas para continuar con el cocinado.

Y si el programa no se podía poner peor para ella, la concursante tuvo que volver a enfrentarse a sus mayores miedos en la prueba de eliminación. Los aspirantes tenían que cocinar tres platos distintos usando una olla a presión, el sifón y el nitrógeno líquido. Y es que Laila ya había explicado, en más de una ocasión, su «pavor» a este tipo de utensilios de cocina después de su accidente con un microondas que casi le dejó ciega.

Pero eso no fue todo. Los concursantes del talent show culinario tenían que realizar todos los platos con un ingrediente principal: la calabaza. El problema llegó cuando a Laila se le olvidó coger esa calabaza en el supermercado, el ingrediente principal. Por un momento, la murciana se olvidó se su grave error y cocinó igualmente con los ingredientes que tenía unos magníficos platos. Sin embargo, los jueces no le perdonaron. «Te has olvidado el ingrediente principal y eso también es motivo de eliminación», le dijo Jordi Cruz. Después, Pepe Rodríguez anunció la decisión del jurado: «La aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef, con todo nuestro dolor, es Laila». A lo que el chef barcelonés continuó: «Después de 5 años de jurado, las reglas son las reglas. Se te ha olvidado el ingrediente principal y no puedo valorarte más».

"Después de 5 años de jurado, las reglas son las reglas. Se te ha olvidado el ingrediente principal y no puedo valorarte más" #MasterChefpic.twitter.com/QfwxYimkqw — MasterChef (@MasterChef_es) 4 de junio de 2017

Llena de lágrimas, no pudo evitar pensar que era una pena haberse ido por un motivo como ese: «Me he enfrentado a mis fantasmas y me han podido». Eva González, quiso reconfortarla ante su inminente salida del programa diciéndole que era una de las favoritas. «Que estés aquí porque se te haya olvidado un producto del supermercado me rompe el alma. Ya eres una ganadora y con eso quiero que te quedes». Pero la presentadora no ha sido la única en tener un generoso gesto con la aspirante.

Y es que Silene, con la que se jugaba la expulsión, no daba crédito a la situación y se ofreció para cambiarse por ella. «Tiene mucho más potencial que yo, es mi favorita», destacó también entre lágrimas. Sin embargo, tal y como le ha recordado Eva González, las reglas del juego no permiten hacer eso.

Elena y José María, repescados

«MasterChef 5» ha roto con la tradición. Hasta la fecha era un solo aspirante el que se beneficiaba de la repesca. Sin embargo, en el noveno programa fueron dos aspirantes los que podían volver a ponerse de nuevo el delantal blanco y volver a la carrera por ser el mejor cocinero amateur de España.

Elena y José Luis vuelven a las cocinas de «Masterchef» - ABC

Los aspirantes que habían sido eliminados hasta ahora tuvieron que preparar distintas empanadas en la prueba de exteriores y fueron dos los que justo destacaron muy por encima de sus compañeros: Elena yJosé María, los últimos en irse del programa. Ambos volvieron a «Masterchef 5» para ver la prueba de eliminación desde la pasarela.

El esperado beso entre Miri y Jorge

Los espectadores de esta edición de «MasterChef» vivieron en el noveno programa uno de los momentos más esperados: el primer beso ante las cámaras de Jorge y Miri. En la prueba de exteriores el madrileño perdió la paciencia bastantes veces ante los nervios incesantes de la joven barcelonesa a la que las capitanias no se le dan nada bien. «Yo la quiero mucho, pero lo está haciendo fatal», dijo Jorge durante la prueba ante las cámaras. Sin embargo, tras someterse Miri a la prueba de eliminación y salvarse, subió a la pasarela para reunirse con el resto de sus compañeros y Jorge le dió en beso.

La escena exigía la máxima atención por parte de los espectadores ya que todo sucedió muy rápido. De hecho, para muchos había pasado desapercibido hasta que en las propias redes sociales de «Masterchef» publicaron la instantánea con el momento. Parece que los dos cocineros han dejado atrás la tensión surgida en la prueba anterior dando un paso más.