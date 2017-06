«MasterChef» está a punto de entrar en su recta final. Este domingo, el concurso de cocina de La 1 alcanzó su décima entrega con la expulsión, por segunda a vez, de José María. El concursante había sido repescadlo la semana pasada y no fue capaz de superar la prueba con insectos del reto de eliminación.

Antes, las cosas se pusieron difíciles durante ‘la caja misteriosa’. La primera prueba de la noche dividía por parejas a los concursantes para elaborar platos clasificados como: antiguos, de futuro oactuales. Basándose en el uso de recetas de tradición o de vanguardia, los cocineros fueron dando forma a su menú. Unos fueron muy bien valorados, como el de Edurne que se ganó el aplauso del jurado, pero no todo fueron halagos en este reto.

Silene se atrevió con una ensalada con aceitunas, vinagreta de pomelo y chocolate que no gustó al jurado. Los tres pensaron que el plato no era digno de «MasterChef», pero Jordi fue el más claro en su valoración. Según el chef catalán, el cerebro reacciona al dulce, haciendo que deseamos tomar más. No pasa lo mismo con el amargo, a pesar de que poco a poco hemos incorporado algunos alimentos con ese sabor.

«Pruebo tu plato y mi cerebro me dice: ‘Te has envenenado. 3,2,1… ¡muerto!». Así de claro fue Cruz en su valoración, clsificando el plato de Silene como uno de los peores de la prubea. Los alimentos no habían sido bien combinados y no dudó en mostrar su malestar por estar frente a una creación culinaria de escaso gusto a estas alturas del programa.