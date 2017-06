Los callos a la madrileña de Odkhuu revolucionaron el plató de «MasterChef». Este plato típico español tuvo una peculiaridad: lo preparó un mongol que vive en Barcelona. Ya os podéis imaginar el asombro de los jueces.

Pero no todo fueron alegrías. Los callos de Odkhuu también provocaron envidia entre sus rivales. Nathan probó los callos y se atragantó. Más bien se lo provocó para soltar un «están tan ricos que me los he querido comer de golpe y me he atragantado».