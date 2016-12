Martes y 13, en SÃ¡lvame Deluxe: Â«Isabel Pantoja nos llamÃ³ para que no la sacÃ¡ramos con Encarna SÃ¡nchezÂ»

Su humor marcó una época en TVE pero han decidido recordar viejos tiempos la noche de este viernes en otra cadena, Telecinco, en «Sálvame Deluxe».

Millán Salcedo y Josema Yuste reconocieron que se separaron porque estaban «saturados», y también que fue de mutuo acuerdo aunque también se hicieron eco de las críticas que les rodearon tras dar la noticia: «Dijeron muchas cosas de nosotros, como que, como me drogaba y salía de fiesta todos los días, Josema no pudo aguantar más, y me dijo que se iba», contaba Millán Astray.

Pero sin duda la confesión más polémica fue la que gira en torno a Isabel Pantoja y Encarna Sánchez. Uno de sus sketches más conocidos eran los que bromeaban con la relación entre ambas. Con el «La Empanadilla de Encarna», la periodista «demostró que tenía sentido del humor», han afirmado, aunque no se puede decir lo mismo de lo que ocurrió en otras intervenciones del dúo cómico.

Millán Salcedo y Josema Yuste recordaron uno de esos controvertidos especiales de Nochevieja: «Encarna nos llamaba cada día, mientras grabábamos el programa de fin de año, y nos dijo que nos atuviéramos a las consecuencias». Pero también intentó censurar el programa de Martes y 13 la tonadillera: «No me saquéis con esa mujer, por favor».