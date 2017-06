María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez, enfrentados

Noticias frescas y de última hora... María Teresa Campos finalmente sí que hablará con Edmundo Arrocet en Supervivientes y será este domingo tal y como ha relatado el propio Kiko Hernández desde Sálvame. El programa que sabe venderse como nadie, lo ha calificado de noticia del mes. Además, para que nadie le pueda desmentirle como en alguna otra ocasión, el colaborador ha dejado muy claro que la información viene de la dirección de la productora Bulldog Tv.

Para los que piensen que por qué le podrían desmentir os contamos con pelos y señales. Todo viene porque, desde que su novio y pareja, dejara a Maruchita y se fuera a la isla a pesar de lo que opinara el mundo, María Teresa Campos siempre había dicho que su intención era no hablar y no entrar en la vivencia de Bigote Arrocet en la isla. En definitiva, una noticia que ha extrañado a propios y extraños, especialmente a sus compañeros que nunca se habrían imaginado que se iba a someter a ello, como ellos mismos han recalcado.

Vamos que se está viviendo un «Donde dijo Digo, digo Diego» o en plan 'Antes de volver a Sálvame me corto las piernas' a lo Rosa Benito, ya que el próximo domingo la gran sorpresa es: «María Teresa Campos en Honduras», según ha relatado Kiko Hernández.

Ahora, todo puede ser que se deba a que el humorista se encuentre nominado y que un impulso de la Campos, le anime en una semana de lo más complicada para Bigote en la que se juega la expulsión con Laura Matamoros y Kiko, novio de Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ya que hablarían en directo.

Pero aunque todo parecía que la popular presentadora estaría en plató presente lo cierto es que será una llamada que se ha cerrado con en el debate que presenta Sandra Barneda y es que la recuperación de mamá Campos es lo primero ya que hace menos de una semana que ha recibido el alta hospitalaria tras un ictus. Conociendo a la cadena no solo hablará con Edmundo sino que sabremos de viva voz cómo se encuentra, cómo vivió su susto y como está llevando la recuperación.

Esta noticia aun así no ha sido recibida favorablemente por todos. Jorge Javier al enterarse de los inminentes acontecimientos no dudó en decir que «le sienta fatal».

El presentador no salía de su asombro y es el que peor lo ha encajado ha sido Jorge Javier Vázquez ya que él no presenta el programa ese día y así lo ha manifestado: «Me ha sentado fatal». «Felicito a la productora que ha conseguido que María Teresa Campos, en menos de una semana de haber salido del hospital que entre el programa», comentaba el mediático presentador tras meditarlo un poco, aunque le dolía que no lo hiciera cuando estaba él.