María Teresa Campos acudirá el domingo a «Supervivientes» para hablar con Edmundo Arrocet

Parece que a pesar de las reiteradas negativas de la periodista y su entorno más próximo, finalmente María Teresa Campos acudirá a «Supervivientes». La presentadora, ya visiblemente recuperada, estará presente el próximo domingo en el debate que conduce Sandra Barneda para hablar sobre el paso de Bigote Arrocet por el concurso.

Así lo aseguró esta semana Kiko Hernández en «Sálvame» quien, además, precisó que la conocida periodista podría mantener una conversación telefónica con su pareja. La presencia de María Teresa en plató, que incrementará a buen seguro el dato de audiencia de «Supervivientes», pareció no sentar del todo bien a Jorge Javier Vázquez, encargado de presentar el realitie cada martes y jueves en Telecinco.

«¿De verdad esto tiene que ser un domingo?», dijo el periodista. «Esto a mí no se me hace. Me ha sentado fatal», explicó Jorge Javier ante la posibilidad de que sea su compañera, Sandra Barneda, quien reciba a María Teresa en plató. Si la información del colaborador de «Sálvame» es cierta, este domingo los espectadores de «Supervivientes» vivirán, sin duda, uno de los momentos más esperados del concurso.