Un 'madrino' sexy, un amigo diablo y una madre enfrentada a su hija, en «Casados a primera vista»

Antena 3 emitió este lunes la segunda entrega de la tercera temporada de su dating show de éxito «Casados a primera vista». El programa, que emplea un test de compatibilidad para unir a parejas de desconocidos en matrimonio, presentó nuevos protagonistas.

El enlace de Mónica y Jordi se convirtió en una gran fiesta para sus amigos y familiares, para todos excepto para la madre de la novia que, en contra de lo que su hija estaba a punto de hacer, le pidió a la futura esposa que no se casara. «Si no te gusta a primera vista, no te cases», le aconsejó.

Asegurando que lo único que le importaba era ver a su hija feliz, la madre de Mónica (Ana María) acudió al enlace y se quedó enamorada del que pensaba que era el novio y la decepción fue enorme cuando descubrió que en realidad se trataba del «madrino», el mejor a migo de Jordi el novio en esta boda. «Me gustas más tú», se atrevió a confesar la madre de la novia al padrino.

Los gestos de desaprobación de Ana María, se sucedieron en el convite donde madre e hija discutieron frente a los invitados. Pero, la polémica rodeó no solo la boda de Mónica y Jordi. Los recién casados Jaime y Ruth tuvieron que enfrentarse a los desafortunados comentarios de uno de los amigos del novio.

Luís, apodado ‘diablo’ por sus amigos, comenzó su show antes de que la novia hiciera su aparición. Al conocer a la hermana de Ruth, el amigo de Jaime empezó a meterse con su peso y con la apariencia física de otros invitados de la novia.