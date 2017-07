El regreso de Lucía Pariente a «Supervivientes» ha vuelto a desatar, como no podía ser de otra forma, la polémica en la isla. La madre de Alba Carrillo compartía cabaña con Kiko, novio de Gloria Camila, a quien la exconcursante decidió sacar de quicio durante su convivencia en la zona. «Eres un niñato, no das la talla ni para ser una persona de mierda», espetó la madre de Carrillo al tronista entre otras lindezas.

Kiko, que no entendía la actitud de Lucía Pariente, intentó hacer caso omiso a las palabras de su compañera quien, sin embargo, no cesó en su intento por desestabilizarle. La concursante decidió, para ofender a Kiko, comerse toda la comida disponible en la cabaña provocando así que el joven no probara bocado alguno durante todo el día. «No tengo hambre, pero por joderte me las como», afirmó Pariente.

Kiko, por su parte, afirmó ante la organización que no entendía el comportamiento de su compañera. «Me siento fatal, no lo entiendo. Siento muchísima impotencia, pero no quiero darle el privilegio de perder los papeles», afirmaba el concursante. Al final, tras las continuas provocaciones de la madre de Alba Carrillo, la organización decidió que Pariente abandonara el programa.