Loco Gatti se enfrenta a Cristobal Soria en «El Chiringuito»: «¡Te voy a matar, eres un sinvergüenza!»

Los colaboradores del programa de «El Chiringuito», Loco Gatti y Cristobal Soria progragonizaron ayer por la noche la que, seguramente, sea la bronca más dura de la historia del programa. Además, en ausencia de Josep Pedrerol por enfermedad, aunque «nada grave», según lo anunciaba Nacho Peña al inicio del programa. Y es que el periodista vallisoletano y Quim Domènech fueron los encargados de conducir el programa. Aunque se les fue de las manos.

El exfutbolista argentino perdió los nervios cuando Soria hizo unas declaraciones que no le gustaron ni un poco acerca de la lucha que mantienen Real Madrid y Barcelona por ganar el título liguero y el asunto de las primas a terceros. Ambos comenzaron a alzar la voz hasta que el Loco Gatti se levantó de forma agresiva, le dio una patada al balón que tenía entre las piernas y se lanzó hacía el exdelegado del primer equipo sevillista.

«Hablas para provocar y a mí no me vas a provocar porque tú eres un pobre tipo que nunca ha pateado una pelota», dijo Gatti a su compañero de programa. «¡Te voy a matar, ya me cansaste, te voy a matar, en serio, cómo puedes ensuciar el fútbol así, sinvergüenza, falso», añadió Gatti muy enfadado, por lo que los demás colaboradores tuvieron que intervenir y separarlos. «Cuenta hasta diez», le pidieron al exjugador.

No es tan inusual ver peleas acaloradas entre los colaboradores del programa de Mega, sobre todo, cuando se trata del final de La Liga, cuando las tensiones están más latentes. Sin embargo, la de ayer fue una de las más duras desde que se emite «El Chiringuito». Aunque finalmente no hubo nada que lamentar. Todo quedó en eso, en un momento de tensión.