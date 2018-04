Llega a España «Factor X» en busca de artistas «rechazados»

«Es un sueño volver a trabajar con Jesús», dice Risto Mejide, que quita hierro a las rencillas pasadas. Habituales ambos en los concursos de Telecinco, no habían vuelto a trabajar juntos desde aquel «OT» de 2009 en el que Vázquez echó del plató a Mejide, jurado del programa de Gestmusic. «Cuando me enteré de que nos juntaban me quedé frío y se lo dije. Me daba pereza y desconfianza. Han pasado los años y él se ha apaciguado y yo me he vuelto más malo», plantea entre risas Jesús Vázquez. «La reconciliación se va a ver porque aquí se graba todo», añade.