Laura habla sobre su transexualidad: Â«No se lo contÃ© a mi novio pero tampoco se lo he ocultadoÂ»

30/10/2017 a las 08:56 Actualizado 30/10/2017 a las 08:56

Anoche, Laura se convertía en la quinta expulsada de «GH Revolution» y, como consecuencia, acudió al plató del Debate para analizar su paso por el concurso. Junto a ella, estuvieron los tertulianos que acuden al programa cada domingo. Entre ellos, Belén Estaban que, pese a posicionarse junto a ella en muchos temas, dejó claro que no se creía que su novio no supiese algo tan importante como su transexualidad. «No se lo conté a mi novio directamente pero tampoco se lo he ocultado», aseguraba Laura.

Fueron muchos los tertulianos que pusieron en duda la veracida de la historia. «Tú esto lo dijiste en el casting porque resulta mucho más atractivo de cara a entrar al programa», juzgaba Miguel Frigenti. Laura no fue la única concursante que estuvo presente. Petra también acudió tras ser expulsada el pasado jueves por sorpresa, al acumular el menor número de votos por parte del público.

Petra exige unas disculpas de Miriam

La entrada de Petra a plató fue bastante tensa. «Se me abucheó, se me trató fatal por parte del público, y una persona aprovechó mi linchamiento para insultarme. Esa persona es la sinvergüenza de Miriam», dijo mientras exigía una disculpa de su compañera. La gallega prefirió no acceder a la petición de Petra alegando que «no merece ninguna disculpa». Sin embargo, sí que asumió haberla llamado «idiota», mientras el resto de colaboradores lo desmentían: «Te dijo gilipollas».

La tensión no terminó ahí. Entre Laura y Petra también hubo más que palabras. La sevillana acusó a su compañera de ser una «falsa», según ella, porque la había criticado a sus espaldas. «Mi opinión sobre Laura ha ido cambiando a lo largo de estas semanas, y lo que he pensado de ella lo he dicho a la cara», contestaba Petra. Pese al enfrentamiento, Laura agradeció a Petra su apoyo frente a Dani cuando debatía sobre la sexualidad de la sevillana.