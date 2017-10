Las lágrimas de Lydia Lozano ante los rumores de despido: «Esto es humillante»

25/10/2017 a las 18:38 Actualizado 25/10/2017 a las 18:38

Lydia Lozano y Terelu Campos no han pasado su mejor tarde en «Sálvame». El programa comentaba en directo una noticia publicada en «Bluper» que afirmaba que la cúpula «tiene la intención de prescindir de estas dos colaboradoras si su comportamiento en el plató de Sálvame no cambia en los próximos días». Una noticia que las aludidas desconocían y que han descubierto en directo, desatando un drama en el espacio producido por La Fábrica de la Tele para Telecinco.

«Llevo treinta años trabajando y a mí no me han hecho nunca esto», estallaba Lozano. «Me siento fatal, me da vergüenza. Tengo confianza con los directores, me da igual que se haya filtrado. ¿Por qué no me habían dicho ponte las pilas? Pero enterarme por la prensa y que mis directores no me lo hayan dicho... Qué menos, lo mínimo es que digan Lydia no das, quédate un mes en casa, cógete unas vacaciones, pero dímelo en privado», subrayaron.

Pronto, las redes sociales del programa han compartido la noticia, lo que ha provocado una reacción inmediata en la audiencia:

Los motivos

Según el citado portal, Lydia Lozano es la que más corre peligro en estos momentos. «Sus enemistades con muchos de sus compañeros la convertía en protagonista del programa en numerosas ocasiones. Sin embargo, en estos últimos meses ha preferido mantener un perfil muy bajo para no tener encontronazos con el resto de colaboradores», afirmaba el portal.

«Aunque el caso de Terelu Campos es distinto, en la directiva de “Sálvame” también ha sonado su nombre como una próxima baja. Sin embargo, su caída no es tan inminente como la de Lydia Lozano. La hija de María Teresa Campos tomó mucho protagonismo en el programa cuando aceptó hacer "Las Campos", cuando María Teresa Campos enfermó o cuando Edmundo Arrocet entró a "Supervivientes". Más allá de eso, Terelu Campos se ha acomodado en los temas del día a día y eso podría pasarle factura», añaden.

En las últimas semanas, el programa fichó a nuevos colaboradores como Alba Carrillo, que realiza reportajes sobre el mundo del deporte, y Alonso Caparrós, protagonista de esta última semana.