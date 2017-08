Karmele denuncia que en su etapa en «Sálvame» sufrió «acoso, mobbing y vejaciones continuadas»

Karmele Marchante no ha vuelto a pisar el plató de «Sálvame» desde diciembre de 2016. La periodista abandonó el programa por razones que todavía siguen sin estar claras. Sin embargo, nunca ha dejado de soltar alguna que otra pullita contra el espacio o sus compañeros. Ahora, una seguidora de su cuenta oficial de Twitter le ha sugerido que escribiera un libro sobre su paso por «Sálvame» y para contar el acoso que sufrió en su momento, a lo que ella ha contestado: «Todo llegará y nada ha prescrito. Fue acoso, mobbing, Violencia de género y psicológica y vejaciones continuadas».

Hola Nekane todo llegará y nada ha prescrito. Fue acoso, moobing, Violencia de género y psicológica y vejaciones continuadas. 💜 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) 2 de agosto de 2017

Su marcha del programa, que presenta Jorge Javier Vázquez, no pasó desapercibida y, en esas fechas, afirmó en una entrevista a la revista «Lecturas» que se iba del programa por «motu proprio» y «como ha querido». «Mi contrato seguía vigente mes y medio más, pero decidí marcharme, sin ninguna despedida, por coherencia», señaló. «Dije que no me quería despedir de la cúpula, no me quise reunir con ellos. Mi director David Valldeperas me llamó y me pidió que me despidiera de la audiencia y de la gente del plató, al final me convenció. Tras mucho suplicarme, esta gente llamó a mi representante y le dijeron que no hacía falta que fuera. Han echado un manto de silencio sobre mi marcha, como yo quería», añadió.

Tras estas declaraciones y en su nueva etapa, la periodista manifestó estar «feliz», ya que llegó un momento que «le costaba ir a trabajar» y que no se sentía «bien tratada». No obstante, Karmele no parece haber pasado página sobre los supuestos malos momentos sufridos en el espacio tras las recientes palabras publicadas en su red social.