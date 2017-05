La justicia da la razón a Alberto Chicote, acusado de «vejar» a un participante de «Pesadilla en la cocina»

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por José Luis Sanz, dueño de La Mansión de Navalcarnero, contra el cocinero Alberto Chicote, presentador de «Pesadilla en la cocina», y la productora del programa por supuestos «comentarios vejatorios e injuriosos» en el espacio emitido en mayo de 2013, según publica Vertele.

Los hechos se remontan a 2014, cuando el hostelero denunció a Chicote argumentando que le programa no solo no le ayudó, sino que además se excedieron en las críticas. Citó como ejemplos frases de Chicote como «esto es la mansión del terror» o «este pensaba que montando el picadero de atrás se solucionaba el problema». No obstante, el juzgado desestimó la demanda del empresario en 2016, por lo que Sanz decidió recurrir la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid. De nuevo, los tribunales han desestimado su petición.

«La Audiencia comparte y asume íntegramente la valoración que realizó la sentencia recurrida de las expresiones utilizadas por el presentador del programa, para concluir con la inexistencia de vulneración del derecho al honor al demandante por estar referidas las manifestaciones a críticas sobre la calidad de la comida ofrecida por el restaurante; la comida que, una vez probada, lleva al presentador a afirmar la existencia de un motivo para que no acudan clientes al restaurante. Afirmación no ofensiva ni vejatoria, y justificada en el contexto de finalidad del programa», explicaba el auto al que tuvo acceso Vertele en el que también se especificaba que Sanz deberá pagar las costas del juicio.

Asociación contra el cocinero

José Luis Sanz forma parte de una asociación contra el programa que constituyeron 22 establecimientos hosteleros. «Ha hundido mi negocio. Me estropeó la clientela porque describió el lugar como un 'picadero', algo que no es. Ahora mi local es conocido como 'el picadero de Navalcarnero'», afirmó Sanz en una entrevista con ABC. El objetivo de esta asociación, tal y como explicaron sus promotores a «La Opinión de Zamora» es reunir a todas aquellas personas que han pasado por la misma situación, que califican de «estafa».