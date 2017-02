Josef Ajram, sobre Risto Mejide: «Es un cínico, pregunta lo que la gente quiere oír»

Hace unos días Josef Ajram, conocido broker en nuestro país y que ha escrito varios libros sobre su camino hacia el éxito financiero, se convirtió en noticia. El motivo, su intervención en «Chester in Love», el programa que conduce en Cuatro Risto Mejide en la noche del domingo. Durante su conversación con el publicista, Ajram admitió que los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001 le habían hecho ganar mucho dinero en bolsa.

Tal y como el empresario y deportista narró ante Risto, el día de los atentados decidió vender acciones de forma masiva dando por hecho que lo ocurrido en la Gran Manzana había sido producto de un atentado terrorista. «Comenzamos a vender acciones y, cuando el segundo avión chocó contra otra torre todo comenzó a bajar a una velocidad que no era asimilable. La bolsa se colapsó y, al final del día, compré las acciones que había vendido a un precio mucho más barato. Lamentablemente, gané dinero».

Las declaraciones le valieron a Ajram un puñado de críticas en Twitter debido a esta forma de obtener beneficios. Tras las acusaciones, el portal «Fórmula TV» decidió ponerse en contacto con Ajram quien, durante una entrevista, ha asegurado que «Risto Mejide es muy cínico. A veces no pregunta lo que quiere preguntar sino lo que el espectador quiere oír. Nadie en su sano juicio puede pensar que yo deseara que aquello fuera un atentado». A pesar de estas declaraciones, el broker no considera que el equipo de «Chester in love» actuara de mala fe. «El mundo de la bolsa siempre está visto como el malo de la película, pero no, estoy muy contento con la edición [de la entrevista] y creo que han sido muy justos», explica.