José María Carrascal regresa a la televisión en Sálvame: «He decidido volver por la puerta grande»

«Sálvame» se ha reservado para su edición del Jueves Santo una sorpresa de lo más nostálgica: el regreso de José María Carrascal a la pequeña pantalla. Eso sí, como invitado de honor. «En este jueves tan especial he decidido volver a la televisión por la puerta grande, nada más y nada menos que presentando Sálvame», anunciaba el veterano periodista ante una emocionada Paz Padilla.

«A lo largo de la vida he estado en medio de los grandes eventos internacionales, alguno nacional también. La crisis de los misiles no es nada comprada con la que tienen Carmen Gaona y Chiquetete. También estuve en la Alemania dividida, pero más divididos están Julián Contreras y sus hermanos. He estado entrevistando al mismísimo Ronald Reagan en el Despacho Oval, pero quién me iba a decir que lo que yo más deseo es saber lo que va a contar Jesús de Manuel, cuando declara la guerra con un colaborador de este mismo programa. Nos espera una tarde de todo menos santa, pero tampoco pecaminosa», narraba con gracia en un su monólogo inicial.

Para cerrar su intervención como invitado , Carrascal quiso agradecer a la presentadora del veterano formato rosa de las tardes de Telecinco su presencia en el programa: «Y sin más comenzamos», zanjó Carrascal antes de dejar en manos de Paz Padilla el programa.

La visita de Carrascal provocó reacciones de lo más dispares entre el público habitual del programa:

Sr. Carrascal q mal le veo en sálvame, en poco tiempo saldrá algunos trapos sucios d usted y si por casualidad no tiene ninguno como yo pienso, q será así....!!

El programa seguro q se lo encuentra, bueno el programa me refiero, a esos q juegan a periodistas en sálvame....😏 — J. Reyes (@RturboJ) 29 de marzo de 2018

Este señor si a dicho algo importante una vez que entro por el plato de salvame a perdido toda credibilidad. — Zara Mhz (@zara_mhz) 29 de marzo de 2018