José Bono: «Pensaron que podía valer para cuidar cabras»

Bertín Osborne ha viajado hasta la localidad albaceteña de Salobre para encontrarse con José Bono, el protagonista de hoy en «Mi casa es la tuya». El sitio elegido para el programa ha sido la casa que conserva en su localidad natal el que fuera ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En ella guarda «tesoros» como el escaño que ocupaba en el Congreso en el 23-F, entre muchos otros.

«Cuando nací aquí pensaron que podía valer para cuidar cabras y fui Ministro de Defensa», cuenta entre risas José Bono sentado frente a Bertín Osborne en un sofá color crema. El exministro también hablará sobre sus intenciones de ser sacerdote cuando era joven, idea que abandonó durante su carrera universitaria coincidiendo con el inicio de su militancia en el PSOE.

El político también ondeará en sus recuerdos de los momentos que marcaron su carrera profesional: su llegada al gobierno manchego, los terribles atentados del 11-M, su relación con Rodríguez Zapatero, el caso del Yak-42, quién fue la persona que le informó de que había sido elegido Ministro de Defensa y el motivo que lo llevó a abandonar este cargo. También tendrá que responder a preguntas comprometidas como «¿quién es mejor presidente del Gobierno?». No todo será política. Además, habrá conversaciones para relajar el ambiente. «Tú estás bien de pelo», afirma Bertín. «Yo estoy bien de pelo porque me he puesto», contesta sin ningún pudor el exministro.

Tras la comida, José, uno de los hijos de Bono, se unirá a la conversación para dar su opinión sobre la profesión de su padre y confesará cómo este reaccionó cuando supo que había votado a Ciudadanos en las últimas elecciones. ¡Hablando de Ciudadanos! El líder de la formación, Albert Rivera, también participará a través de una videollamada. Y no, no será el único de los invitados en este programa de «En tu casa o en la mía».