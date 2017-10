JosÃ© Antonio SÃ¡nchez defiende el papel de TVE el 1-0: Â«La cobertura fue extensa, rigurosa, seria y pluralÂ»

26/10/2017 a las 20:03 Actualizado 26/10/2017 a las 20:04

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, se ha defendido este jueves de las las críticas de falta de imparcialidad y pluralidad en el tratamiento de las noticias sobre el 1-0 en Cataluña y ha asegurado que la cobertura informativa de la cadena pública fue «extensa, variada, rigurosa, seria y plural». Asimismo, ha felicitado a los trabajadores de RTVE Cataluña porque en su opinión «se están dejando la piel».

El máximo mandatario de TVE respondía así a las acusaciones de la oposición. «Fue una auténtica vergüenza», criticó la diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera, mientras Guillermo Díaz, de Ciudadanos, lamentó que la televisión pública nacional «dejara desamparados» a los ciudadanos catalanes, que solo fueron informados «por las mentiras» de TV3.

En concreto, ha defendido que La 1 ofreció una «amplísima» información con cuatro horas entre el programa especial que se emitió y los avances que se hicieron por la mañana y por la tarde, además de que el canal 24 horas cubrió la jornada desde las ocho de la mañana hasta la medianoche. «No lo tuvimos que hacer muy mal porque nuestro telediario fue líder de audiencia ese día», subrayó. «En los informativos de TVE se trabaja siempre con imparcialidad, objetividad, neutralidad y con el máximo respeto a la independencia de los profesionales que allí trabajan».

Intervención en TV3

La oposición también se ha referido al «demoledor» informe del Consejo de Informativos de TVE que denuncia el tratamiento informativo sobre la situación política de Cataluña, que, a juicio, de Capdevila, «debería avergonzar a cualquier directivo de una televisión pública».

Sánchez, sin embargo, ha asegurado que tiene «mucho trabajo» y no ha tenido «tiempo de leerlo» y ha recordado que a los pocos días del nombramiento del nuevo director de TV3, el Parlament lo reprobó: «A mí no me ha reprobado todavía nadie». «Señor Sánchez, no le hemos reprobado porque le hemos echado a través de una ley, que es como se tienen que hacer las cosas, consensuando las leyes, no interviniendo TV3 que es lo que van a hacer sus aliados», afirmó la oposición.

El presidente de RTVE ha subrayado que permanecerá en el cargo «por poco tiempo»: «Me imagino que será inminente, con lo cual tranquilidad porque queda poco».

También se ha referido a la posible intervención de los medios públicos catalanes el diputado del PSOE José Zaragoza, quien se ha mostrado «en contra» de esa medida, contra la que su grupo presentará una enmienda en el Senado: «No queremos que tenga nada que ver en TV3», ha espetado a Sánchez.

Por su parte, el portavoz del PP, Ramón Moreno ha denunciado la «presión implacable» que sufren muchos trabajadores de RTVE en las redacciones y ha asegurado que «se tira por tierra el respeto y recato de los profesionales».«Hay gente que es feliz sembrando la tensión y el mal ambiente», agregó en declaraciones recogidas por Efe.