Jorge Javier Vázquez vuelve a «Sálvame»: «Me daba rabia que todo fuera bien sin mí»

Tras concluir su gira de teatro y «Gran Hermano», Jorge Javier Vázquez ha vuelto este jueves a ponerse al frente de «Sálvame». El popular presentador de Telecinco ha aparecido delante de un telón para anunciar su regreso con un emotivo discurso en el que ha hablado de su cariño al formato y de la necesidad que tuvo de mantenerse al margen de él durante un tiempo

«Tenía ganas de volver. Necesitaba mi aire, ya eran 7 años al frente del programa y esto es como las parejas. A veces te llevas bien y la mayoría no la soportas. “Sálvame” es un programa al que he querido muchísimo y he odiado a veces», afirmó. «Incluso me daba rabia que todo fuera bien, no lo podía soportar», bromeó, reconociendo que pensaba que le iban a echar más de menos.

[Accede al vídeo del emotivo discurso]

Tras este descanso, Jorge Javier Vázquez reconoció, además, que viene con «ganas de dar por saco». «Vengo muy rebelde, con ganas de no callarme y dispuesto a entregarme por entero al formato. Necesitaba volver para sentir el calor del espacio», concluyó.

Tras el discurso, el catalán continuó siendo el protagonista del programa. Se sentó en un sofá en el centro, rodeado de los colaboradores, donde abordaron de la actualidad del corazón, como el caso de Yvonne Reyes y Pepe Navarro, y también otros asuntos acaecidos durante su ausencia, como la incorporación de los nuevos colaboradores del espacio, Laura Fa y Rafa Mora.