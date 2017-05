Jorge Javier Vázquez reconoce que tomó anfetaminas para adelgazar

En plena gira promocional de su libro «Tú también puedes», había una parada obligatoria que Carlota Corredera no podía eludir: la de Sálvame Deluxe. La exdirectora de la edición vespertina del programa del corazón, que decidió bajar de peso por salud, cuenta en el libro su lucha para bajar de peso, principalmente por problemas de salud.

En Sálvame Deluxe, habló con Santiago Seguro y Jorge Javier Vázquez del sobrepeso y los complejos que conlleva. El presentador del programa llegó a reconocer que tomó anfetaminas para adelgazar en su «primera dieta en la facultad»: «Hice una en la que había que comprar unas pastillas a una farmacia a la calle Diputación de Barcelona, y las pastillas decían que no tomes alcohol, ni pan… Y la gente adelgazaba mogollón porque te daban anfetaminas. Se hacían unas colas...», confesó el también conductor de Supervivientes.

Una obsesión por el peso que no se ha ido con los años. De hecho, Jorge Javier aprovechó la entrevista a Corredera para contar que el peso determina todavía hoy su vida, pidiendo básculas en los hoteles, y tiene prejuicios sobre lo que pensará la gente al verle comer. «Irte de vacaciones en julio y que no puedas coger cinco o seis kilos como todo el mundo porque lo que menos te apetece es volver de vacaciones y que digan qué gordo, cómo le han sentado las vacaciones...», ha expresado.

Camuflado siempre bajo su humor, Santiago Segura también tiene complejos, que relató en Sálvame Deluxe. Por ejemplo, llegó a usar camisetas al mantener relaciones sexuales: «Yo creo que podría extrañar que no me quitase los pantalones, pero no la camiseta (risas). Me sentía repulsivo».