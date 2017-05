Jorge Javier expulsa a Oriana del plató de «Supervivientes»

Nada más arrancar el nuevo programa de «Supervivientes», Jorge Javier avisó que tendría que separar a Oriana y Víctor Sandoval, que habitualmente comparten sofá en el especial de los martes.

Los dos colaboradores acostumbran a interrumpir de manera habitual el programa, lo que molesta especialmente a Jorge Javier Vázquez. Al final, un cruce de comentarios acabó con Oriana expulsada de plato de Telecinco.

El fuerte viento en Honduras, hacía que el pelo de Lara Álvarez se moviera de forma muy llamativa. Durante una conexión con la isla, Jorge Javier comentó que el pelo de Oriana no causaría el mismo efecto porque «se le volaría», un comentario con el que el presentador se burlaba de las extensiones que luce la colaboradora.

Oriana quiso defenderse asegurando que Álvarez también tiene extensiones en su cabello. Orgullosa, la presentadora confirmó que así era, pero Jorge Javier quiso defender a su compañera y no dejó escapar la oportunidad de llamarle la atención a Oriana. «Me parece de muy mal gusto lo que has hecho, no se si ella lo ha contado». Tras el tirón de orejas, Vázquez expulsó del plató a la colaboradora durante tres minutos.

Pero, ver como Oriana salía del plató no fue suficiente castigo para Jorge Javier que decidió dedicarle unas palabras a la colaboradora: «En el escalafón, Lara está tocando el cielo y tú en el talón de la sandalia». De esta forma, el presentador zanjaba el asunto.

La ansiada unificación

La emisión del especial de «Supervivientes» denominado «Tierra de nadie», desveló que el próximo jueves se producidrá la unificación definitiva entre los concursantes del reality show. Además, ofrecerá a la zombi Leticia Sabater la posibilidad de volver a concursar en el programa.