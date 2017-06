Jorge, el ganador de Masterchef que encontró el amor entre los fogones

Si algo llama la atención de Jorge a primera vista es su espectacular sonrisa. Unos dientes de puro blanco que no se ha cansado de enseñar durante la quinta edición de MasterChef, de la que ha salido triunfador por doble partida. Por una parte, ha ganado el concurso y los 100.000 euros que otorga el programa. Por otra, ha encontrado en Miri, una joven bloguera de 23 años, a su amor.

Jorge se ganó al jurado con un menú espectacular en el que apostó por acercarse a los sabores tradicionales de Granada. Hizo un «cordero granadino cien por cien, que olía y sabía a las teterías y al Albaicín». Lo mejor, además del plato, fue el simpático rifirrafe que tuvo con Samantha, a la que llegó a confundir con Eva González: «El plato está de diez, me enamoras con estas propuestas», le expresó la jurado. Sin embargo Jorge, por los nervios, le respondió mal: «Te invito a Granada cuando quieras, Eva». La confusión con el nombre enfadó a Samantha. Un enfado que se le pasó con «El beso de Jorge», el título que puso al postre de su menú. «Me hubiera gustado que mi beso lo probara también Eva», dijo el concursante, que estaba ya desatado y se creía un conquistador jugando a doble banda. A la parte masculina del jurado no le gustó esta actitud: «Cuidado con las chicas del programa», le advirtió Jordi. Tanto el chef catalán como Pepe aprovecharon para criticar el postre, ya que dijeron que era demasiado dulce y poco refinado.

Pese a todo, Jorge se llevó el premio tras disputar la final a Nathan, «el compañero con el que me he levantado cada mañana, no podía ser de otra manera en la final». Quien no le pudo acompañar en la última prueba fue Miri, que perdió precisamente ante Nathan en la última oportunidad de acceder a la final. Pese a todo, Miri estuvo en la cocina apoyando desde el balcón a su Jorge, que de vez en cuando le lanzaba sonrisas.

Así acababa anoche la quinta edición de MasterChef con Jorge como vencedor. Con su eterna sonrisa. Una sonrisa con la que posa en las redes sociales junto a Miri. Y con 100.000 euros en el bolsillo.