Era la primera vez que tres finalistas se disputaban el título de mejor cocinero de MasterChef y se notó en el ritmo y en el ajetreo de la cocina única en la que todos prepararon sus elaboraciones. Jorge, Nathan y Edurne pelearon para ganar la quinta edición del concurso, pero al final solo pudo triunfar uno: Jorge, el ganador de MasterChef 2017.

Más de 20.000 personas se apuntaron al cásting inicial del que salió el vencedor único. En este tiempo, por el plató de MasterChef han pasado nombres como Joan Roca, Dani García, Martín Berasategui, los ganadores del MasterChef Celebrity... Ningún plato de los vistos esta noche les desmerecían, aunque los hubo mejores y peores. La ensalada Nathan no gustó a Jordi Cruz ni a Pepe, aunque el cocinero castellano felicitó al concursante por sus esfuerzos: «Hay que hacer cosas buenas, no cosas nuevas». Su segundo plato sí que conquistó al jurado gracias a la salsa («quiero que me pases la receta», le dijeron) y al perfecto punto de cocción del pescado. Su postre, una reinterpretación de la crema catalana, no gustó al jurado, que llegó a decir que «parecía inacabado».

La propuesta del entrante de Edurne, inspirada por un plato tradicional de Tolosa, «tenía fallos, aunque lo más importante es que has sabido adaptar una receta tradicional a una actual», en palabras de Pepe. «Es un plato que valoro mucho, muy identificable», felicitó el gran Joël Robuchon. Su plato principal, unas manitas de cordero, fue valorado positivamente por su «buena pinta y su presentación» y también enamoró al «mejor cocinero del siglo»: «Lo comería con mucho gusto y lo iría a degustar a su casa», le dijo el chef, que por momentos parecía querer algo más con la carismática Edurne. La vasca de 65 años volvió a triunfar en la presentación del postre, una macedonia de cítricos.

Jorge apostó por acercarse a los sabores tradicionales de Granada. Hizo un «cordero granadino cien por cien, que olía y sabía a las teterías y al Albaicín». «El plato está de diez, me enamoras con estas propuestas», le expresó Samantha. Sin embargo Jorge, por los nervios, le respondió mal: «Te invito a Granada cuando quieras, Eva». La confusión con el nombre enfadó a Samantha. Un enfado que se le pasó con «El beso de Jorge», el título que le puso a su postre, que fue criticado por ser demasado dulce y poco refinado.

La gala, de por sí larga (más de tres horas y media) se hizo todavía más pesada debido a los «resumenes» de los mejores momentos de toda la edición que se iban intercalando con las pruebas. TVE forzó todavía más cuando metió un bloque de publicidad justo antes de conocer el ganador, haciendo que «prime time» y conciliación laboral sean antónimos en España.

Una larga noche de pruebas

En la primera prueba, los cuatro finalistas tenían que imitar un espectacular plato del chef Paolo Casagrande. Se han visto momentos de tensión, como cuando Miri le quitó un ajo a Elena, y muchas dudas entre unos concursantes que no sabían seguir el ritmo que les marcaba el cocinero profesional. El jurado alucinaba al ver cómo los concursantes mezclaban sin querer sus ingredientes, no sabían qué bolsa era suya en la máquina de vacío o cómo perdían el pie a cada nuevo paso. «Están más perdidos que un náufrago en una isla», le llegó a decir Pepe a Jordi Cruz.

Miri se quedó sin final pese a las ayudas de Jordi Cruz en el emplatado de su plato de rape

Segunda prueba complicada

«Siempre te he escuchado decir que quieres ganar. No hay que decirlo, hay que hacerlo». Con este «paternal» consejo advirtió Jordi Cruz a Miri, su favorita, de que el plato de pichón que había cocinado no estaba al nivel.. «Te estás burlando de un chef de tres estrellas Michelin», le dijo al concursante, que se pasó la prueba «vacilando» al profesional. Después legó el turno de Jorge, que presentó un plato espectacular pero sin la salsa... Con este balance,. El exfutbolista se puso la chaquetilla de finalista visiblemente emocionado.

Jordi Cruz preparó un verdadero infierno de menú para que Miri, Elena y Nathan se disputaran el último billete de la final. Ritmo frenético y platos detallistas para satisfacer a los comensales que gozaron de un menú degustación de seis platos que, pese a las dificultades, salieron bien de la cocina.

El menú que Jordi Cruz preparó para la segunda prueba fue un infierno para los concursantes por su dificultad

«Yo lo he hecho con todo mi corazón», dijo Elena, la policía nacional que quiere ser cocinera pero que no soportó la presión en los fogones. El primer plato del menú que había preparado Jordi no salió en hora y tuvo que llegar su enemiga Miri a salvarla. Pese a todo, Pepe felicitó a Elena por todo el esfuerzo que pone en cada cocinado. Pepe fue también condescendiente con Miri y Nathan en ese papel de poli bueno que casi siempre tiene frente a la chulería de Jordi Cruz, que echó un bronca a Nathan que hizo que el barcelonés bordeara las lágrimas. «Entro a cocinas y veo que el velo que te había pedido era un nórdico, y luego rompiste un par de huevos por la presión a la que te sometí», expresó Jordi Cruz., a la que animó mientras emplataba e incluso llegó a terminarle un par de emplatados. Parecía no importarle los múltiples errores que cometía la concursante con el rape al ajo blanco.

Los miembros de la Real Academia de Gastronomía dieron su voto positivo a todos los platos que degustaron, pero quien tenía que elegir era el jurado. Y Pepe, Jordi y Samantha eligieron a Nathan como tercer último finalista.

La prueba final

Rodeados de compañeros y familiares, los tres finalistas de MasterChef se vieron las caras en el duelo final en el que elaboraron su propuesta de menú completo diseñado por ellos mismos. Y ahí la propuesta de Jorge no tuvo rival.