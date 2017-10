Jordi Sánchez: «Es muy divertido ver a Recio en la tele, pero nadie lo querría cerca»

23/10/2017 a las 09:10 Actualizado 23/10/2017 a las 09:29

Después de diez temporadas en las pantallas, los telespectadores no parecen cansarse de las andanzas de la comunidad de vecinos de Mirador del Montepinar. «La que se avecina», la serie creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, se ha desbancado como la comedia española más emblemática del momento después de una década gracias a sus datos. El primer capítulo de esta nueva entrega se colocó en Telecinco como la emisión no deportiva más vista del año, con un 24% de cuota de pantalla y 3.823.000 espectadores. Jordi Sánchez (Barcelona, 1964) da vida a uno de los personajes más emblemáticos de la ficción: Antonio Recio.

P - ¿Qué se siente al batir récords de audiencia?

R - Imagínate, después de 10 años nadie se lo espera. Fue enchufar el móvil y ver tantos mensajes… Llevamos tantos años que no se sabe por qué. Un buen día la gente puede decidir dejar de seguirnos y se entendería. Cada vez la competencia es mayor. Hay más series a esa hora y en internet ya puedes ver lo que te apetezca. A partir del quinto año de una ficción, cualquier cosa puede pasar. Pero nos siguen viendo y además mucha gente joven. Les hemos vuelto a enganchar a la televisión convencional (ríe). Se ha convertido en una comedia muy familiar. Padres, hijos y nietos se sientan a verla juntos, pese a que no es una serie para niños, pero bueno, esa decisión no es nuestra.

P - Además, es la serie con más horas de reposición en nuestra televisión.

R - La gente nos ve por sectores profesionales. Los camareros por la noche, los estudiantes por la tarde... Aunque ya te las sabes, hay situaciones concretas en las que te sigues riendo. Yo prefiero verme solo una vez, pero la comedia, si te gusta el trabajo de los actores, la puedes ver hasta la saciedad.

P - ¿Cuál es el secreto del éxito, diez temporadas después?

R - Sin duda, las historias. Hay un sinfín de personajes que puedes reconocer en «La que se avecina». Tu padre, tu tío, tu vecino… hay para elegir. Tienen que ser creíbles aunque los guionistas se los lleven al extremo.

P - Y usted, ¿se sigue riendo?

R - Me sigo riendo a pesar de los años. Siempre que me llega un guión es como «a ver qué me han escrito». Los leo con mucho interés, sobre todo mi parte, porque Antonio Recio no cambia, no evoluciona, no madura. El mérito que tiene este personaje es que sabes de sobra cómo va a reaccionar. No sorprende, pero hace gracia. Ya lo conocemos. Pero bueno, también hay personas en la vida real que ni mejoran ni cambian.

P - ¿Qué le ha enseñado el personaje de Antonio Recio?

R - Que no hay que ser como él. La tolerancia y el respeto son básicos en esta vida para no quedarse más solo que la una. Él está convencido de que tiene amigos por toda España, pero la gente que está a su lado solo tiene ganas de salir corriendo. Recio tiene una capacidad brutal para engañarse. Su mujer le ha intentado dejar, se ha metido en casa de su «amigo», Coque no lo quiere ni ver… Los tiene como atrapados. Es normal que la gente tema a un tío que anda con pistolas por los rellanos. Es muy divertido verlo por la tele, pero nadie querría tenerlo en su comunidad de vecinos.

P - ¿Hay algo de Jordi Sánchez en Antonio Recio?

R - La alopecia, que es mía, e igual también tengo un punto neurótico, cuando me da un ataque de ira me pongo… Pero lo demás me lo da el chalequito ese que lleva siempre Antonio y esos pantalones, que no sé ni quién los usa ya. Me caen 15 años encima.