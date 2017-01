Jefferson, el aspirante de «MasterChef Junior» que ha conquistado al Reino Unido

Era imposible no emocionarse con las lágrimas del pequeño Jefferson, uno de los aspirantes de la cuarta edición de «MasterChef Junior», al ver que los «fish ‘n’ chips» que había cocinado con la ayuda de su abuelo, Mike Jefferson, no le habían salido como esperaba. «Lo he hecho fatal», confesaba el inglés a los jueces, que rápidamente corrieron a consolarlo: «Aquí no se viene a llorar, se viene a pasarlo bien. Lo has hecho siempre muy bien, y este era el plato más difícil. Te has puesto a freír y eso aquí no lo hace nadie porque es muy complicado. Eres un valiente». Incluso su abuelo, un gran fan del programa, intentó animarlo: «No te preocupes, es solo cocina, no es cuestión de vida o muerte». Al final, el pequeño de 8 años no logró pasar a la final, pero recuperó la sonrisa.

Este momento no solo conquistó a los espectadores españoles, sino que la fama de este pequeño chef divertido y glotón llegó incluso hasta el Reino Unido. El diario «The Times» publicaba ayer en su tercera página un artículo titulado: «Olé: España apoya a un niño tras su desliz con los fish ‘n’ chips», resaltando la buena acogida que ha tenido en el concurso español el único participante inglés. «The Telegraph» y «The Sun» pronto se hicieron eco de la noticia en sus versiones digitales. Incluso la cadena británica ITV se solidarizó con Jefferson en su informativo del jueves. Para resarcirse del «desastre», Jefferson ha cocinado hoy mismo el famoso plato británico en «This morning», el matinal de la misma cadena.

El miércoles, el embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, abría las puertas de su casa al pequeño para que preparase, junto con el chef español Marcos Morán, cocinero del restaurante londinense Hispania, una cena para sus invitados. «El pequeño Oscar Jefferson ha sido un gran embajador de Reino Unido convirtiéndose en el primer inglés en participar en la edición española del concurso, y hablando de forma fluida el idioma», relató el diplomático. De hecho, en más de una ocasión Jefferson ha tenido que pedir a los jueces que le hablasen en castellano, y no en inglés. «Ya no soy guiri, yo soy español», respondía con desparpajo.

El niño se mudó a la Costa del Sol con su familia hace apenas tres años. Su padre, publicista, visitó el sur de España y decidió quedarse en el país. Tal y como explican a «The Times», han recibido una calurosa bienvenida por parte de los españoles y el concurso les ha ayudado a integrarse y «a aprender castellano».