Los italianos continúan su parodia de «Despacito»... y ahora con Luis Fonsi

Luis Fonsi se ha convertido en uno de los hombres del momento a nievl musical con su tema «Despacito». Se ha bailado en todas las pistas de las discotecas e, incluso, al cantante le han salido imitadores por todo el mundo, como los tres cómicos italianos The Jackal que se hicieron virales por parodiar el hit del verano.

Al puertorriqueño no le importa. De hecho ha decidido tomárselo con humor y sumarse a los humoristas, grabando una segunda entrega con ellos. Durante la grabación, publicada este viernes, los tres cómicos van en su coche despotricando sobre la canción. Cuando suena el estrebillo bajan el volumen de la radio, pero el «Despacito» sigue sonando en un vehículo próximo, el de Luis Fonsi, que acaba subiéndose con ellos y cantando la canción.

«Hay que saber reírse de uno mismo. Amo lo que hago y me tomo muy en serio mi trabajo, pero no tan en serio como para no hacer este tipo de cosas. Uno tiene que saber disfrutar de la vida», cuenta en la BBC.

El cantante confesó que le encantó la parodia que hicieron de su tema. De hecho lo compartió en su cuenta de Instagram. «Me morí de la risa. Me pareció genial porque tienen un humor muy espontáneo y natural, que les nació muy orgánico», explicó.

En la primera entrega, los tres amigos critican con amargura el éxito. «No se puede aguantar. Da asco. Es banal», comenta uno de los ocupantes del coche que aparece en el vídeo de YouTube, para pocos segundos después comenzar a cantar, en un español bastante aceptable, eso de: «Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído...».