El pasado televisivo del que Isabel Pantoja se arrepiente

«Mi Sisi tiene 14 años me la regalaron en un programa de televisión. No voy a decir quien. La amo por encima de toda aunque viniera de donde vino», así recordaba Isabel Pantoja en «El Hormiguero» a la persona que le regaló a su perrita. En ese momento, la audiencia no sabía a quién se refería la tonadillera, pero horas después descubrimos que hablaba de Jorge Javier Vázquez.

Fue en el programa «Sabor a ti» que conducía Ana Rosa Quintana en Antena 3, cuando Jorge Javier entregó a Isabel Pantoja una cachorrita que la cantante recibió con mucho cariño. Pasados los años, parece que la cantante se arrepiente de haber coincidido con el actual presentador de «Sálvame», algo que provocó un gran enfado en Jorge Javier que explotó en directo contra la tonadillera que durante años fue su amiga.

Jorge Javier regaló a Isabel Pantoka la perrita Sisi.

Isabel Pantoja no quiere ni oír hablar de Jorge Javier Vázquez, a pesar de que ambos comparten un pasado televisivo juntos que incluyen instantes muy recordados por la audiencia. Los años en los que Jorge Javier se situó al frente de «Aquí hay tomate» separaron al presentador de la cantante. Con mensajes como los que emitía Jorge Javier, tipo «es capaz de quemar la cadena con todos nosotros dentro», ambos mantuvieron un enfrentamiento que duró años, hasta que en 2011 se estrenó «Sálvame» y la relación dio un giro.

El presentador empezó a llamar a la cantante «mi amiga Maribel» y llegaron a enterrar el hacha de guerra cuando Jorge Javier se puso al frente de «Supervivientes», esa edición en la que Kiko Rivera participó como concursante. Cuando el ahora DJ flaqueaba y estaba a punto de abandonar, algo que haría poco tiempo después, Isabel Pantoja conectó en directo con la isla por teléfono para animar a su hijo a continuar en el concurso de supervivencia.

El acercamiento entre Isabel Pantoja y Mediaset continuó en buen camino cuando la cadena decidió situar a la cantante junto a su hijo y Jorge Javier al mando de la retransmisión de las Campanadas en 2011. La apuesta de Mediaset resultó ganadora y, aunque no consiguieron superar el dato de TVE, Telecinco anotó 2,997.000 espectadores y un 21,2% de cuota de pantalla, cifras que entregaron en ese momento a la cadena de Mediaset el récord de la década en las privadas. Esa fue la última vez que la Pantoja apareció en televisión hasta que hace unos días se paseo por el plató de «El Hormiguero» con una entrevista pactada.