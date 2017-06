La Agencia Tributaria publicó el pasado viernes la tercera lista de morosos después de comprometerse a sacar a la luz este documento entre mayo y junio de todos los años. [Consulta aquí la lista completa de morosos]. Para sorpresa de muchos, el listado incorporaba a empresas como Nueva Rumasa o Reig Martí, pero también rostros televisivos como Kiko Matamoros (1 millón) y Patricia Conde (1,2 millones).

Esta última no ha dudado en manifestarse al respecto y, a través de su cuenta de Instagram, ha querido aclarar a sus seguidores que su presencia en el listado se debe a que «Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que declaré todos mis ingresos SIEMPRE».

Dicha discrepancia, dice Conde, «reside en una distinta interpretación de la norma, circunstancia que escapa de mi control e influencia, en tanto me dedico a una cosa bien distinta del asesoramiento fiscal. Dilucidar quien está en lo cierto, si Hacienda o quienes me asesoraron, corresponde a los Tribunales, y a fecha actual todo está pendiente de sentencia por parte de los mismos», aclara la presentadora de televisión.

«Sin perjuicio de lo anterior, [continúa Conde] Hacienda considera que las deudas me son exigibles, con independencia de que si más adelante los Tribunales se pronunciasen a mi favor, se me tuviese que devolver el dinero ingresado a cuenta de las mismas. Ya veremos quién debe a quién cuando se pronuncien los Tribunales, porque de esa parte “discutible” a estas fechas ya ha sido pagada mucha, ya que me gano muy bien la vida y si los Tribunales entendieran que la AEAT no tiene razón, se me debería mucho dinero…Por lo demás, aceptando las reglas del juego (aunque es difícil de entender que tengas que pagar antes de que los Tribunales se pronuncien), a estas alturas ya tengo una gran parte de la deuda pagada y consensuado un acuerdo con la AEAT para hacer frente al resto, si bien es posterior a la fecha a que se refiere el listado en el que aparezco. Yo siempre cumplo, cumplo con mi familia , con mis amigos , con mi trabajo, con mis ideas, con mis compañeros, y por supuesto, cumplo con Hacienda , mi vida es cumplir, me he pasado la vida cumpliendo en el más amplio sentido de la palabra y creedme si os digo, me llena de felicidad cumplir, hasta con Hacienda, a quien agradezco las facilidades que me ha dado para regularizar mi situación. Si los Tribunales me dan luego la razón, espero que no haya ningún problema para que Hacienda también cumpla conmigo», concluye el rostro televisivo.