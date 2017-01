La noche de fiesta de Álex Casademunt en Vigo terminó en el hospital. 20 puntos de sutura después de recibir una violenta agresión. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, reapareció este lunes en televisión en «Hora Punta», el programa de La 1 de Javier Cárdenas en el que colabora, sin un rasguño.

¿Milagro? No. La agresión que sufrió el extriunfito el fin de semana puso en evidencia que el programa había sido grabado.

En Instagram, el extriunfito se explayaba sobre su recuperación y sobre la convulsa noche de fin de semana en Vigo, con una foto en la que sí aparecía con «heridas de guerra». «A pesar de lo aparatoso que parecía, estoy bien. Tengo el ojo intacto y, bueno...Puntos y cicatrices, poco más. Así que gracias por los mensajes de apoyo. Ahora a descansar unos días y a tope de nuevo», se puede leer en la red social de Casademunt.

Lo que ya no es accesible es otra publicación anterior, en la que el extriunfito aseguraba que «no fue una paliza, fue un vasazo». Tal y como recoge Telemanía, de Telecinco, Álex Casademunt había compartido en redes sociales una fotografía con un texto que decía: «A pesar de lo aparatoso que parecía, estoy bien, tengo el ojo intacto y bueno.. Puntos y cicatrices, poco más. Así que gracias por los mensajes de apoyo. Ahora a descansar unos días y a tope de nuevo. Pero que no cunda el pánico, que estoy bien. No fue una paliza sino un vasazo, todo ya está en el proceso que debe y una vez más, gracias por vuestras palabras, pero un servidor aún le queda mucha guerra que dar !! Feliz semana gente...».