La increíble entrevista a una mujer mientras la operan de un tumor en el cerebro

No todos los días se asiste a un espectáculo semejante. «Crónica Cuatro», presentado por Ane Ibarzábal, emitió la tarde del lunes una inesperada e inédita entrevista. Las cámaras del espacio se colaron en quirófano para asistir a la operación de una mujer.

Totalmente consciente, la paciente, Marta, afrontaba la intervención para desprenderse de un tumor benigno del cerebro. «Te cuentan la operación y dices: ¿dónde me vais a meter? Me dijeron que era la mejor opción para poder minimizar riesgos», explica Marta en el programa. «Te cuentan la operación y dices: ¿dónde me vais a meter? Me dijeron que era la mejor opción para poder minimizar riesgos», reconoció durante la operación. Desde luego, agallas no le faltan.

El tumor de Marta se encontraba en la zona del cerebro asociada con el habla, de ahí que fuese importante que la paciente comentase sus impresiones. Una de las descargas del cirujano, sin embargo, ofreció cierta tensión, pues la paciente se quedó bloqueada, incapaz de expresarse. Por suerte, tan solo fue un susto y todo salió como se esperaba. «Pensaba que lo hacía todo bien, notaba más el bloqueo de decir: "Me cuesta más pensarlo que realmente decirlo mal"».