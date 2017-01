Igartiburu reina en la Nochevieja tuerta

Igartiburu es Rajoy. Es Rajoy desde su escaño/balcón viendo pasar al diputado de las rastas (una de las fotos del año). Con lo que Igartiburu y TVE tienen tiene alrededor, ¿qué duda puede haber? Anne no sobresale solo sobre otras campanadas sino sobre sus compañeros. Tener al lado a los de «MasterChef» es como Rajoy poniéndose al lado de Moragas y Hernando. Y hay que añadir en su favor esa voz que todavía tiene quebrada a lo Tallulah Bankhead tras el catarro.

En Mediaset, Carlos Sobera y una Lara Álvarez que parecía Tracy Scoggins en «Los Colby». En La Sexta, Frank Álvarez e Irene Junquera (¿en serio?). A ver si de una vez presentan las uvas Ana Pastor y Antonio Ferreras. En Antena 3, un vestido y Chicote. Un vestido para el que emplearon 150 horas. Lástima de trabajo. Para una Cristina Pedroche que estaba entre Pinito del Oro y Wonder Woman de alivio luto.

En La 1, antes de Igartiburu, José Mota. El viernes habían estado en el «Deluxe», Josema Yuste y Millán Salcedo. Cualquier tiempo pasado en Nochevieja no es sólo anterior, que dirían Les Luthiers, también mejor. Y con gracia. «Operación: And The Andarán» era un «Espérame en el cielo» cuádruple. Un programa metaMota donde el humorista tenía que suplantar a los cuatro líderes políticos mientras él grababa el especial Nochevieja. Bueno, tres líderes más Antonio Hernando (y Hernanda). Hubo apariciones de Raúl del Pozo, Pepe Navarro, Jesús Álvarez o Pipi Estrada (la conferencia de prensa de Rajoy, sin contestar nada, fue exactamente como la última del presidente). Mota hace muy bien de Almodóvar o Gloria Serra, pero eso no tiene ningún hilo. Lo tenía la imitación del Rey (bastante lograda). Lo mejor, quizá el «Trumpmanía» con Trump construyendo el muro y el «First Dates» con la cita de Pablo Carbonell y Carlos Areces. Aunque el original de Sobera en Cuatro sacó a Cañita Brava y eso es difícil de superar.

Telecinco y La 1 tenían su gala musical de siempre. Zzzzzzzz. Antena 3, sus refritos. La 2, «Nochevieja a Cachitos», el especial del ya cansino programa nacido en la Nochevieja de 2012. Dio un susto de muerte antes de las uvas. En la primera parte estaba Nacho Vegas cantando «Manuela», Hidrogenesse cantando «Ay, quién maneja mi barca». Además, Love of Lesbian o El último vecino. Cielos, era una especie de «Cachitos by Andrea Levy».

Menos mal que después de las uvas la cosa llegó a la normalidad de Sir Walter Scott («Mira atrás y ríete de los peligros del pasado»): The Jackson 5, Sabrina, Donna Summer, Peret, Los Chichos, Peret, Los Diablos o Bisbal con su «Bulería». Una brecha espacio temporal hizo que el de Almería estuviera a la vez en La 1 con Eva González (el diálogo entre ambos, que no dan el habla, fue uno de los hitos de la noche) y en «Cachitos». Alguien del presente y del pasado a la vez.

En lo de Telecinco con Paz Padilla (vestida de Bella y peinada de Luis XIV), cantó Ángela Carrasco. Eso es «cachitear». Aunque tirara por Alaska y no por Jesucristo Superstar. Andy y Lucas también estaban en la gala de Moreno. Ahora los dos son igual de gordos. Son tiempos difíciles hasta para distinguir a Andy de Lucas.

Ayer La 1 puso la serie «Mozart in the jungle», también conocida como el Concierto de Año Nuevo. Que María Valverde, la novia de Gustavo Dudamel, tuviera más planos que la habitual Julie Andrews es un ejemplo de nuestra decadencia. Su vestido también era de Tracy Scoggins. ¿Saben? Tanta vaina con los trajes y al final la más elegante fue Toñi Moreno presentando las campanadas en Canal Sur con su modelo bien tapadito y brillante de Rosa Clará. A esto hemos llegado.