El Hormiguero: La petición de Salvador Sobral a Pedro Sánchez

Actualizado 22/06/2018 a las 13:03

Este jueves visitó «El Hormiguero» por primera vez, y para celebrar el Día Internacional de la Música, el artista portugués Salvador Sobral. El ganador del Festival de Eurovisión 2017 con aquella memorable interpretación de «Amar pelo dois», viene a nuestro país para presentar su próxima gira de conciertos en España, una gira que arranca el próximo día 27 de junio en Málaga y que le llevará por más de una docena de ciudades españolas hasta el mes de noviembre, incluyendo una parada en el Festival de Pedralbes (Barcelona) el 5 de julio y otra en el Festival Internacional de Jazz de San Sebastián (28 de julio).

Trancas y Barrancas estaban tan ilusionadas con la visita de Salvador Sobral que le sugirieron al cantante que le pidiera a Pedro Sánchez un AVE Madrid-Lisboa. «Aprovecha que ahora dice que sí a todo», comentó una de las hormigas. «Prefiero pedirle que ponga más dinero en la cultura», aseguró. No fue el único zasca que nos regaló Sobral. «Lo que importa es el arte. No ser famoso por ser famoso por ser famoso, y por casarse con un torero. Eso algo que pasa mucho en España con 'Sálvame' y todos esos programas», dijo.

En sus recitales, Salvador Sobral interpretará las canciones de su primer disco y también algunos de los temas que se incluirán en su próximo trabajo, que está aún en fase de producción. Con la gira a la vuelta de la esquina, el cantante portugués se mostró «lleno de energía». «La coca me ayuda mucho», dijo entre carcajadas y aplausos del público. de «El Hormiguero». Bromas aparte, el ganador de Eurovisión 2017 quiso agradecer a todos los que se preocuparon por su estado de salud. «Me sorprende que se hayan preocupado tanto», aseguró.

El cantante portugués se mostró complacido por «haber tenido la oportunidad de haber vivido dos vidas dos veces». «Justo antes de ir al hospital, cuando casi me daban por muerto, podía cantar así que seguía siendo feliz. Siempre pude cantar y eso era bueno. Ahora puedo ir a correr y a jugar al fútbol», contó, aunque confesó que realmente no es fan del «running». «Lo mejor fue cuando subí escaleras por primera vez, que fueron las de casa de mis padres. Lo hice sin pensar y me alegré al hacerlo», añadió.