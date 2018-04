El momento más difícil de Ana Guerra y Aitana en «OT 2017»

Actualizado 04/04/2018 a las 22:27

Sabían que el paso por la Academia de «Operación Triunfo» iba a cambiar su vida. Sin embargo, Ana Guerra y Aitana –conocidas artísticamente como «Aitana War» y que son Disco de Platino– no se imaginaban que él éxito que iban a tener gracias a una canción con la que inicialmente no estaban contentas: «Lo malo», la canción con la que compitieron para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión (y tema que cantaron y bailaron desde que pisaron el plató).

Por ello, aprovecharon las cantantes para visitar «El Hormiguero» y contar cómo ha cambiado su vida tras su paso por el talent-show. El programa se vio desbordado: «Todo el mundo quería estar aquí con vosotras. No recuerdo una locura así desde Justin Bieber», dijo Pablo Motos. «Sigue siendo una locura que no para, pero que así tiene que ver. Que venga el trabajo y que venga mucho», asegura Ana Guerra. «Queremos estar haciendo siempre cosas», añadía Aitana.

Si ya entrar en la Academia fue un sueño para ellas, todo lo que están viviendo ahora era inimaginable. «Querer dedicarte a la música y estar aquí sentadas en 'El Hormiguero'... Yo ni lo podía imaginar», comentaba Ana Guerra. Quien sí lo ha imaginado alguna que otra vez fue Aitana. Cuando tenía diez años (o quizá alguno que otro más según apuntaba Guerra), fingía que estaba en una entrevista con Pablo Motos cada vez que se duchaba «en lugar de cantar. Mi madre se tenía que creer que estaba loca», decía Aitana. Además, la mayor del dúo aprevechó para hacer un llamamiento a Luis Miguel: «Quiero cantar 'La bikina' contigo cuando vengas a Madrid».

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. «Si pudieseis pulsar un botón y volver tres meses a la Academia, ¿lo haríais?», preguntaba el presentador de «El Hormiguero», mientras las dos contestaban «sí» sin pensárselo. «Despedirnos de la Academia ha sido de lo más complicado», recordaba Aitana. «Lloré, lloré mucho. Mi padre no paraba de decirme que dejara de llorar», seguía. «Cuando cerraron el canal 24 horas nosotros seguíamos allí para la fiesta final. Estaba todo medio apagado y teníamos que ir a recoger. Fue entonces cuando me encontré a Aitana en el baño mirando al suelo llorando y me puse a llorar yo también», confesó Ana Guerra.

Apoyo entre compañeros

Quién va a ganar Eurovisión lo tiene claro. «Van a ganar. O segundos o terceros como poco», aseguraba Aitana. Alfred y Amaia han enamorado a sus compañeros y a la gran parte del público; ahora queda ver si podrán hacer lo mismo con el jurado del certamen musical. «A quién no van a enamorar. Tienen magia, son grandes músicos... lo tienen todo», añadía Ana Guerra.