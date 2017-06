Matías Prats acudió al espacio de Antena 3 para hablar del despliegue especial de la cadena para cubrir la final de la Champions League, que se celebrará en Cardiff este sábado 3 de junio. Durante su tiempo en el programa de entretenimiento que conduce Pablo Motos, el periodista habló de su padre, de los informativos que han marcado su carrera profesional y hasta ofreció algunos consejos a jóvenes periodistas.

«De estas no rasco ni una», dijo tras escuchar la ovación cerrada del público asistente en el plató de «El Hormiguero». Matías Prats se sentaba en la mesa del programa dispuesto a enfrentarse a una entrevista cordial en la que tuvo la oportunidad de recordar a su padre. «Él merecía muchos reconocimientos, era un fuera de serie. Mi padre fue el primero en retransmitir un partido de fútbol”, aseguró orgulloso.

Cuando un joven Matías Prats comunicaba a su padre que quería seguir los pasos de padre, no se lo tomó muy bien. «Se echó las manos a la cabeza. Pensaba que iba a echar a perder su nombre» e incluso trató que le despidieran de TVE. «Pidió que me echaran, ¡palabra de honor! Me dijo que primero terminara los estudios y luego ya veríamos».

A pesar de ser un padre «rígido en el tema profesional», Matías Prats aseguró que «siempre fue mi fiel compañero, mi profesor» y afirmó entre risas; «empezó a confiar en mí después de 20 años de trabajo».

Tres informativos destacados

Décadas frente a las cámaras relatando la información más destacada del día sirvieron a Pablo Motos para pedir a su invitado que ofreciera un consejo a los jóvenes periodistas: «Hay que ser trabajador, las cosas no vienen regaladas. Hay que ser muy riguroso, no tratar de maquillar la verdad».

Tras sus palabras, Motos pidió a su invitado que destacara tres informativos que hayan marcado su vida profesional. Sin dudarlo mucho, Prats destacó el telediario del 23Fcon el intento de golpe de Estado de Tejero, en el que el periodista tuvo un papel «inesperado» al ser seleccionado por el subdirector de informativos para comentar las primeras imágenes que llegaban desde el Congreso. Después, el periodista explicó que le marcó el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, así como el atentado del 11S.