Kiko Rivera llegó dispuesto a divertirse a «El hormiguero» recién llegado de Chile y México, donde ha acudido a promocionar su nuevo sencillo. Su experiencia internacional ha sido muy satisfactoria, aunque confesó que había aterrizado en España «muerto de hambre» porque «el agua de los hielos» le sentó mal.

El invitado tuvo tiempo de hablar de su mujer, Irene, a la que agredeció que le ayudara con los «quehaceres». «Irene, es una de esas mujeres de las que ya no existen. Es buena madre porque me quita muchos quehaceres a mi, yo siempre intento escaquearme», confesó.

Rivera habló del paso de su madre, Isabel Pantoja, por «El Hormiguero» hace unas semanas. Pablo Motos explicó al público que, al finalizar el programa, recibió un mensaje del DJ que decía: «Gracias por cuidar de mi madre, pero deja de darle besos». El DJ aseguró que no quería «un hermano pelirrojo» y que cuando veía el programa pensaba «¡Pablo, las distancias!». Aunque, Kiko Rivera quiso «lanzar una lanzar» a favor del presentador del programa de Antena 3 y aseguró que «si mi madre tuviera que rehacer su vida amoroso tu serías perfecto, pero las hormigas no entran en Cantora», aseguró entre risas.

El invitado también tuvo tiempo de hablar de los periodistas que suelen esperar a la puerta de su casa cada día. «Yo no he elegido ser un personaje popula. Pero, ellos no tienen la culpa, hacen lo que les mandan. A veces, les saco agua o un refresco porque los chavales llevan ahí muchas horas. (...) Es un coñazo porque hay dias que uno no tiene un buen día», aseguró antes de narrar una anécdota en la que tuvo que saltar el muro de su propia casa para evitar ser entrevistado en pijama.

Tras su entrevista, Marron llegó dispuesto a hacer arder al invitado prendiéndole fuego a uno de sus brazos, al que previamente había untado un gel ignífugo. Instantes después, Rivera fue testigo de cómo quedan algunos objetos cuando son aplastados por una apisonadora.