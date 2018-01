Joaquín pide perdón ante Pablo Motos

25/01/2018 a las 22:10 Actualizado 25/01/2018 a las 23:44

«El Hormiguero» recibe al futbolista más carismático de nuestro país. Joaquín se ha convertido ya en el futbolista que más partidos ha disputado en La Liga en el siglo XXI, superando al ex portero del Real Madrid Íker Casillas. Pero es que el capitán del Real Betis no solo está cuajando una gran temporada en el conjunto verdiblanco, también además, acaba de renovar con el Betis hasta el año 2020.

La entrevista comenzaba con un dardo sin mucho veneno de Pablo Motos a Joaquin: «Hay que ver lo que me ha costado traerte». «Quería pedirte perdón publicamente porque hemos estado a punto de venir un par de veces y te hemos dejado ahí...», decía el futbolista nada más entrar.

La siguiente ocurrencia de Pablo Motos llegó al preguntarle si le habla a los rivales que él defendía. «El domingo no porque lo que hacía era correr detrás de Busquet. Le llegué a decir 'mira anda, vete a beber agua'», contestaba el capitán del Real Betis. Le tocó jugar los 90 minutos ante el Barcelona, una experiencia dura que se compensa con la «manita» que le metieron al Sevilla. «Fue un partido muy bonito. Son encuentros con mucha tensión, muchos nervios. No son solo tres puntos, es mucho más. Ganar en el campo rival y meterle cinco goles al Sevilla. Además, que llevan muchos años ganando el derbi y significa más», contaba.

Como era de esperar, el capitán le exigió a sus jugadores que salieran a celebrar. Hasta puso un toque de queda. No podían irse de la discoteca antes de las 5.00. «Mira si me respetan los compañeros que, los que no pudieron salir porque acabaron tiesos, no se fueron a la cama hasta las 4.59», decía entre risas. El capitán lo dio todo por sus compañeros en el campo y en la discoteca también.

Esos encuentros se viven de una forma especial. «Somos muy apasionados. La guasa que hay allí abajo del pique... Si ganas te explayas diciéndole cosas y si pierdes te pegas una semana en casa», asegura. Pero lo mejor de esos encuentros son las dos aficiones: «Nosotros tenemos un dialogo bastante bueno entre las dos aficiones hace muchos años. Sabemos que es deporte y hay que llevarlo con deportividad. Hay que dar ejemplo a esos chavales que vienen de ahí abajo».

Pablo Motos consiguió sacar la peor cara de Joaquín al preguntarle qué haría si su hija llegara a casa con un novio sevillista. «Tengo licencia de escopeta... Al final, te la tienes que comer. La que manda es ella», decía. Aunque tampoco fue muy buena la que puso al ver las declaraciones de Cristobal Soria en «El chiringuito de los jugones» tras el último derbi sevillano. Menos mal que el andaluz supo sacarle la gracia al asunto: «Cristobal. A veces se gana y a veces se pierde. Tápate y sal en seis meses».

Además, Joaquín nos habló de su colaboración con la marca deportiva Gedo, para la que se ha convertido en embajador de la campaña «Fútbol para todos», una iniciativa inédita en un futbolista profesional español y con la que ayudará a donar 40.000 balones y 20.000 pares de botas de fútbol para los que más lo necesiten.