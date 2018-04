Javier Gutiérrez: «Los actores somos demasiado quejicas»

Actualizado 05/04/2018 a las 22:27

Javier Gutiérrez llegó al plató de «El Hormiguero» para hablar de su nueva película: «Campeones», una comedia con grandes dosis de ternura dirigida por Javier Fesser y que llega a los cines el 6 de abril.

En ella, Javier interpreta a Marco, un entrenador profesional de baloncesto, concretamente del Estudiantes, en plena crisis personal. «Marco comienza la película siendo como un perro apaleado, dispara contra todo el mundo, hasta que tiene un accidente de tráfico por el que es castigado a hacer trabajos sociales. Ese castigo es entrenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual en un pabellón de las afueras de Madrid. Toda una pesadilla para él», relató. Pero lo que comienza siendo para él un castigo se acaba convirtiendo en una lección de vida: «El viaje desde que el pisa por primera vez ese pabellón hasta que termina la película es increíble».

«¿Puede que sea la cosa más bonita que has hecho en tu vida?», preguntaba Pablo Motos a Javier Gutiérrez. «Sin duda, es el trabajo más hermoso que he hecho. Es la película que a mí más me ha pellizcado cuando la vi por primera vez», confesó. Pero «Campeones» no hubiese sido posible sin su director, Javier Fesser. «Vi la última película de Spielberg y pensé: '¿Cómo puede hacer «La lista de Schindler» y «Ready Player One»?'. Pues creo que Fesser es igual, salvando las distancias. Para mí, es el único director en España capaz de hacer una película como esta», aseguró.

«Campeones» se antoja una película de obligada visualización si hablamos de concienciación social, si no que se lo digan a los profesores franceses. «No solo se va a estrenar con 300 copias, más o menos las mismas que en España; también va a ser visionado obligatorio en clase. Hay una mirada compasiva hacia la discapacidad que tenemos que cambiar porque son personas muy capaces, más que cualquiera de nosotros. Formar a personitas pasa por ver película como esta», reflexionó el último Premio Goya al Mejor Actor por «El Autor».

El cine además de entrenar y emocionar, tiene que concienciar. Es un cine necesario. Al enfrentarme por primera vez a un grupo de actores sin experiencia, tenía mis reservar. Sin embargo, en la segunda jornada pensé: 'Ponte las pilas porque estos chicos tienen más verdad, más capacidad de riesgo y van a estar más graciosos que tú'».

Pero no solo le enseñaron eso: «Los actores somos siempre demasiado quejicas. Uno de los chicos interpretaba a uno que tenía miedo a la ducha y tenía una escena en la que superaba ese miedo, (una largita, de unos cinco minutos, y pasa gran parte debajo del agua). Total que después de llevar un rato rodando me di cuenta de que el agua estaba helada y le pregunté que cuánto tiempo había pasado sin agua caliente y me contestó que nunca había habido agua caliente», recordó.

El problema llega cuando le preguntó Pablo Motos le preguntó por el sinfín de manías que tiene Javier Gutiérrez. «Antes de salir tengo que tocar madera, y, mientras me estabas presentando, he saltado tres veces para tocar una señal de salida que tenéis ahí», confesó. ¿Le pegaría alguna de sus «rituales» pregrabación a sus compañeros de rodaje? «Pues sí. Cada vez que dicen 'acción', yo toco la claqueta, concretamente la parte verde. Entonces, ellos creyeron que antes de rodar tenían que tocar el color verde», añadía.

Sin embargo, el peor momento que le han causado sus manías sucedió antes de hacer un monólogo. «Justo antes de salir al escenario me di cuenta de que había un trozo de madera que no había tocado. Al final conseguí bajar antes de empezar, pero Willy Toledo y Alberto San Juan, que son unos cachondos, habían llenado de harina ese trozo. Imagínate hacer el monólogo con todas las manos llenas de harina», contó.