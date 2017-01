Â«El HormigueroÂ» recibe al cuarto hombre mÃ¡s sexy del mundo: James McAvoy

«El Hormiguero» recibió este jueves una nueva visita de Hollywood, James McAvoy acudió al espacio que conduce Pablo Motos para revelar algunos detalles de su nueva película: «Múltiple», una cinta que ha puesto al límite la capacidad interpretativa del actor al dar vida a un personaje con 23 personalidades distintas,

En su entrevista en «El Hormiguero», Motos no pudo evitar preguntar a su invitado qué se siente al ser el cuatro hombre más sexy del mundo, título que le han otorgado los lectores de la revista Glamour. Entre risas, MacAvoy ha asegurado que ha alucinado con su espectacular ascenso en la lista, puesto que el año pasado estaba situado en la posición 89.

En otra anécdota de la noche, el actor reveló cómo una mujer intentó ligar con él con su pareja delante. "Estaba en una fiesta de disfraces y yo iba vestido de salsa picante, estaba bailando y charlando con un chico y me dijo que su novia era fan mía. De pronto, se acercó ella y me dijo: ¿sabes que eres una de las personas que está en mi lista? Eres una de las personas con las que me puedo enrollar”, narró el invitado en «El Hormiguero».

Según explicó el invitado, la pareja que se encontró en la fiesta tenía una lista de famosos con los que permitirían una infidelidad. La situación fue de lo más incómoda para el actor que solo pudo aclarar en aquella curiosa conversación que él está casado.