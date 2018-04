El doble zasca de Pablo Motos a Jorge Lorenzo

Actualizado 12/04/2018 a las 22:13

El cinco veces campeón del mundo Jorge Lorenzo se trasladó hasta el plató de «El Hormiguero» para presentar su nuevo libro, «Lo que aprendí hasta los 30. Mis secretos para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas», que salió a la venta el 10 de abril.

«¿Cómo ha empezado la temporada?», le preguntó Pablo Motos al piloto. «Ha empezado muy bien. En Qatar me caí. Me quedé sin frenos, pero tuve suerte porque me podía haber pasado en la curva que coges 300 km/h», dijo el piloto, que iba a 180 km/h en el momento de la caída.

Como era de esperar, si preguntaba por la temporada es porque quería introducir el tema para preguntarle por el último incidente entre Márquez y Rossi. «Pensaba que venía a hablar de mi libro», contestó entre risas. «Todo se podría haber evitado si hubiese sanciones más duras», dijo el piloto, mientras recordó una dura sanción que sufrió en 250cc y que le hizo replantearse su manera de competir. «Al final un piloto lo que quiere es correr y si sabe que puede perder una carrera, no se lo va a jugar. Márquez que es un muy agresivo, si supiese que la sanción es más fuerte...», aseguraba. «Todo bien por el árbitro», puntualizaba.

Tras hablar de la polémica, llegaba el momento de su libro. «Dices que al enemigo de agua», comentaba Pablo Motos. «Exacto. Nelson Piqué, un corredor de Fórmula 1, decía que hacía los cambios a última hora para que su compañero de equipo no le copiase», recordó el piloto. «A ti te intentó copiar Rossi, o eso cuentas en el libro», dijo el presentador intentando charlar sobre el libro. «Si cuestas todo lo que hay en él, no lo va a comprar nadie», contestó el piloto. Pablo Motos se esperaba muchas respuestas, pero ninguna como esa; sin embargo, le respondió así: «Si quieres le doy la vuelta y hablamos de vendimiar».

El presentador intentó olvidar el pequeño malentendido preguntándole a Jorge Lorenzo cómo es la relación de los pilotos durante la competición. «Es complicado llevarse bien, pero una relación cordial con todos, al menos. Con unos tienes más relación que con otros», contó. De las amistades en el paddock a la competitividad de Lorenzo: «Si disfrutas trabajando es que no estás trabajando lo suficiente, ¿por qué dices eso?». «Si quieres triunfar de verdad, tienes que estar obsesionado. Todos tenemos un talento, hay que trabajar día tras día, semana tras semana. Hay muchas personas motivamos, pero hay que dar ese último paso, hay que estar obsesionado», contestó. De perdidos al río, Pablo Motos decidió utilizar el humor para intentar que Lorenzo se sintiera más cómodo. «¿Tú crees que ese libro lo leerá Rossi?», le espetó. «No porque está en español. Si lo traducen a italiano se lo pasaré», contestó.

En esta obra, el piloto comparte algunos aprendizajes extraídos de su experiencia y donde Jorge Lorenzo desgrana su «receta» para que cualquier persona, sea deportista o no, pueda alcanzar el éxito en su profesión. Con Lorenzo charlaremos además de cómo afronta la temporada de MotoGP que acaba de arrancar.