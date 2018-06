El dardo de Bryce Dallas Howard a J. A. Bayona

Actualizado 04/06/2018 a las 22:54

El director J. Bayona y a los actores Chris Pratt y Bryce Dallas Howard fueron a «El Hormiguero» para presentar la película «Jurassic World 2: El Reino Caído», que llega a los cines el próximo 7 de junio y ha contado con 260 millones de dólares.

«Jurassic World 2: El Reino Caído» le ha dado la oportunidad a J. A. Bayona de trabajar: «Siempre he querido dedicarme a hacer las películas que me han gustado, pero no me imaginaba esto». Pero también de hacerlo junto a Steven Spielberg. «Es impresionante trabajar con él y poder ver como reaccionaba a las escenar. Pero él siempre te hace sentir que tú eres el importante», confesó.

Tamibén ha tenido el «lujo» de trabajar con actores como Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. «¿Qué opináis de Bayona? Ahora que ha terminado el rodaje me lo podéis decir tranquilamente», preguntaba entre risas Pablo Motos. «Es un director impresionante. Yo era muy fan de su trabajo antes de esta película, y me pareció el indicado para hacerla desde el primer momento», confesó Pratt.

Una opinión parecida tiene Bryce Dallas Howard, pero confesó una costumbre que no le gustó del director: «Durante el rodaje sonaba la música a tope siempre, pero eso no era lo peor. Se acostumbró a poner los sonidos de dinosaurios, como los gruñidos, todo el rato. Lo hacía de repente, cuando menos nos lo esperábamos, para que nos asustáramos y luego utilizarlo en la película», contó.

Esta nueva entrega de una de las franquicias más legendarias de la historia nos sitúa en Isla Nublar, el parque temático y lujoso complejo turístico Jurassic World que años atrás fue destruido por unos dinosaurios fuera de control y que ahora sobreviven en la jungla. Cuando el volcán de la isla que estaba inactivo, entra en erupción, Owen (Chris Pratt) y Clarie (Bryce Dallas Howard) ponen en marcha un plan para proteger a los dinosaurios de una nueva extinción. «En la peli han pasado 25 años desde que salió la primera y desde ese momento ha habido unos cambios muy importantes: se ha cerrado el parque y ha estallado un volcán», contó Pratt.

Owen, el personaje de Chris Pratt, «pensaba que era mejor que se murieran todos hasta que me enteré de que Blue, mi velociraptor, está vivo; bueno, y porque ella (Claire) es muy mona. El personaje de Bryce (Dallas Howard) le importa mucho la superviviencia de los dinosarios. Quiere rescatar al máximo número de dinosaurio», explicó Pratt.