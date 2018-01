Carmen Maura: Â«No me gusta ser VIPÂ»

15/01/2018 a las 22:05 Actualizado 15/01/2018 a las 22:17

Carmen Maura y Candela Peña, dos de las actrices más reconocidas de nuestro país, llegan al plató de «El Hormiguero» para hablar de «Amodio», ese término que descubríamos las pasadas navidades en la última campaña de Campofrío, con un spot dirigido por la directora Isabel Coixet.

«Una de las cosas que me gustan del cine es que no son verdad. Casi todo es falso. Soy bastante llorona y he tenido muchas circunstancias para llorar. Todas las lloradas de mi película son gracias a esta barrita de mentol», confesaba Maura antes de hablar del «Amodio». Pero Candela Peña sí que llora de verdad. «Todo lo que he llorado en mi vida, lo pienso en ese momento y le pongo toda la verdad», cuenta la actriz. Para mostrar cómo se hace, Maura no dudó en utilizar el mentol delante de la cámara y comenzar una «llorera» digna de Goya. «Si se sabe utilizar, se puede hacer la mayor llorera», comentaba. Sin embargo, Peña parecía inmune al mentol. A quien sí que le afectó fue a Pablo Motos, que tuvo que pedir una pausa publicitaria sin apenas poder abrir los ojos.

Pero la declaración más inquietante llegó de mano de Carmen Maura. Tras hacer un repaso de los galardones que tienen ambas actrices, que entre las dos suman siete premios Goya, la actriz madrileña aseguró: «No me gusta ser VIP». Y eso que utiliza su premio César para que los técnicos que acuden a su casa, como el del internet, le traten como tal. «Yo nunca he sido VIP», decía sorprendida Peña. «Le mandan de todo, sobre todo esta Navidad. Y yo pienso 'a esta mujer le falta boca para tanto pintalabios'», añadía entre risas Peña.

«Amodio»

El anuncio, diseñado por McCann, cuenta también con el publicista Risto Mejide, el cantautor Joan Manuel Serrat, la escritora Irene Villa, los cómicos David Broncano y Dani Mateo, la nadadora olímpica Ona Carbonell, el juez Baltasar Garzón o la «youtuber» Estíbaliz Quesada, Soy una Pringada. Este spot, como destaca Campofrío, pretende «mostrar los valores que más definen a los españoles» para «generar debate en torno a ello». Además, tiene la intención de invitar «a la convivencia del respeto y a ver el futuro y el presente con optimismo, destacando valores como la tolerancia, la alegría, el respeto o la solidaridad».

Con el título «Amodio», juego de palabras entre «amor» y «odio» el spot se recrea en las contradicciones en las que incurren los españoles en su día a día: amando y odiando al mismo tiempo a un equipo de fútbol, a la prensa «porque tiene el poder de influir en la opinión de la gente» o al cuñado de la familia por el «chiste» de turno en Navidad.

Por si te lo perdiste, aquí te lo dejamos: