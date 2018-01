Antonio Carmona: «He visto a Ángel (Nieto) y a mi padre»

23/01/2018 a las 22:08 Actualizado 23/01/2018 a las 22:08

El artista Antonio Carmona visita «El Hormiguero» en la que es su primera aparición pública después del serio percance de salud que tuvo el pasado otoño. Antonio, ya completamente recuperado, nos contará cómo fueron aquellos momentos en los que una grave infección le llevó a pasar varios días en la UCI. «Pa' habernos matado», decía el cantante entre aplausos. Carmona tuvo que ser intervenido dos veces. Entre la primera y la segunda operación ya se dio cuenta «a medias» de que algo no iba bien. Los médicos estaban alterados y finalmente decidieron inducirle el coma para asegurarse de que todo estaba bien.

El humor no faltó en ningún momento. De hecho, su mujer tenía una broma preparada para cuando el artista se despertara. «Eso era guasa. Ella quería ponerme una peluca blanca y una barba blanca para decirme que había estado quince años en coma», contó. Sin embargo, las vivencias que ha tenido Antonio Carmona durante ese tiempo no son para tomárselas a broma. «A mí me han cuidado varios ángeles. Los terrenales han sido mi mujer, mi madre y mi hija. Pero también había otros. Te juro que los vi. Vi hasta a Ángel (Nieto) y a mi padre. Eso sí, cuando los vi dije ‘ostia, que chungo está esto’», cuenta con sentido del humor. El artista se queda con la sensación «de haber estado en un sitio durmiendo donde me han cuidado y he visto cosas, a ángeles. Ha sido por la medicación que me han puesto, pero yo soy muy creyente».

«Este año iba todo demasiado bien y de repente se torció, pero no tiene que ir todo en esa línea», comentaba. Carmona avanzó también cómo está preparando su ya inminente gira, en la que presentará en directo las canciones de su último trabajo, «Obras son amores», un disco que estuvo recientemente nominado como mejor disco del año en los Latin Grammy Awards. «Lo que no me gustaría es pasar de nuevo por eso momento», confesaba Antonio Carmona. Antonio Carmona arrancará su gira el próximo 13 de febrero en Barcelona y pasará Málaga, Granada, Alicante o Las Palmas de Gran Canaria, entre otras muchas ciudades.